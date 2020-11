Unsicherheit, Absagen und Finanzdesaster, aber auch Improvisationstalent, Überlebenskampf und neue Programmformate prägten bislang das Jahr 2020 für den Circus Probst. Die Tournee fiel Corona zum Opfer, stattdessen etablierte das Familienunternehmen in Gelsenkirchen den Kultursommer im Zirkuszelt, wurde zum Spielort für Bands und Kapellen, Puppenbühnen und Comedians . Und nun? Sollte es den Weihnachtscircus geben. Start am 17. Dezember. Und wieder einmal hat die Pandemie alle Pläne durchkreuzt. Für Circus-Chefin Brigitte Probst „ist das mehr als bitter“.

„Aufgrund der derzeitigen Beschlüsse der Bundesregierung wird der 24. Gelsenkirchener Weihnachtscircus nicht in dem geplanten Zeitraum stattfinden. Unser Gastspiel wird in den Januar verschoben. Sobald es konkrete Beschlüsse seitens der Bundesregierung gibt, werden wir den neuen Termin über alle Kanäle kommunizieren und sofort den Ticketvorverkauf starten“, teilt der Circus Probst mit. Erworbene Tickets sollen erstattet werden, behalten aber natürlich ebenso Gültigkeit für den Januar. „Auch die verteilten Ermäßigungsgutscheine bleiben gültig“, betont Brigitte Probst. Ein Trost für sie sind die ersten Reaktionen: „Ganz viele Leute wollen nicht ihr Geld zurück. Sie sagen, wir kommen lieber im Januar.“

In den vergangenen Monaten war den Circus-Leuten oft zum Heulen. „Egal was du anpackst, es klappt nicht“ – dieses Gefühl machte sich immer wieder breit. Zumindest die Aussicht auf ein halbwegs lukratives Weihnachtsgeschäft nährte die Hoffnung, noch halbwegs positiv über die Runden zu kommen und Geld einzuspielen, auch wenn klar war, dass bei einem Inzidenzwert über 50 maximal 250 Zuschauer pro Vorstellung erlaubt sein werden. „Mit denen habe ich kalkuliert. Alles, was drüber ist, ist positiv“, so Brigitte Probst.

Seit 24 Jahren in Gelsenkirchen und seit einigen Jahren auch in Krefeld veranstaltet der Circus Probst seinen Weihnachtscircus. In Krefeld hat das Unternehmen sein Gastspiel nun ganz absagen müssen. Brigitte Probst: „Auf unserem Zeltplatz dort wird ein Impfzentrum aufgebaut." Aktuell rechnet der Circus Probst damit, dass erst spät im Dezember Termine für den Gelsenkirchener Weihnachtscircus benannt werden können.

Die Probsts stellen ihr Zelt im Revierpark seit dem Frühjahr für Veranstalter bereit, oft kostenfrei, auch um Kulturakteuren das Überleben in der Coronazeit sichern zu helfen. Sie verdienten an der Gastronomie. „Das reichte wenigstens, um einen Teil der laufenden Kosten zu decken“, sagt die Seniorchefin. Im Corona-Sommer durften unter Covid-Schutzbedingungen bis zu 450 Besucher „Veranstaltungen im ruhigen Rahmen“ besuchen, bis zu 300 Rockkonzerte, 250 waren es immerhin noch zum Schluss. Am 30. Oktober war die letzte Veranstaltung im Zirkuszelt. Für November geplante Konzerte und Termine mussten abgesagt werden. Die Probst bauten derweil ihr großes Zelt für den Weihnachtscircus auf. Kapazität: 1600 Besucher. Die Programmplanung steht, die Artisten sind verpflichtet, der Vorverkauf lief. „Die Stimmungslage ist gut“, fand Brigitte Probst noch vor wenigen Tagen, auch weil deutlich wurde: Viele Circus-Fans ließen sich von Corona nicht schrecken und orderten Tickets.

Nun stehen die Artisten auf Abruf bereit, werden Plakate überklebt, Verhandlungen geführt. Die Probsts versuchens zu retten, was zu retten ist. Immerhin können sie beim neuerlichen Lockdown diesmal mit Mitteln aus dem Kulturfonds rechnen. Anders „als beim letzten Mal werden nun auch die Zirkusunternehmen berücksichtigt. Es ist wenig. Aber wir sind zufrieden, dass wir überhaupt bedacht werden“, sagt Brigitte Probst. Und ihr Optimismus richtet sich nun auf Januar 2021: „Dann machen wir eben dann unseren Weihnachtscircus. Das Programm wird toll “, verspricht sie. Und auch die weitere Planung steht: Im März 2021 soll es auf Tournee gehen. Premiere in Duisburg, dann weiter nach Schleswig-Holstein. Wenn Corona mitspielt.