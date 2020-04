Corona: Gelsenkirchener Plattform Gelsenheld hilft Firmen

Gelsenkirchen-Buer. Gutschein-Initiative will Vielfalt in den Stadtvierteln erhalten. Initiator ist die Kölner Digitalagentur Adunique mit Technikstandort in Buer.

Schnell und direkt kleinen lokalen Unternehmen, Freiberuflern und Selbstständigen helfen, die von der Coronakrise wirtschaftlich betroffen sind: Das will die Plattform "Gelsenheld", die die Kölner Digitalagentur Adunique GmbH mit Technikstandort in Buer initiiert hat. Unterstützt wird sie von der Wirtschaftsförderung Gelsenkirchen, dem Citymanagement Buer und Gelsenkirchen, der Kölner Digitalagentur Railslove, der KölnBusiness-Wirtschaftsförerungs GmbH sowie den Veedelsrettern. Worauf es aber letztlich ankommt, sind Förderer vor Ort.

Lokale, Geschäfte, Kultureinrichtungen, Kleinstbetriebe oder Solo-Selbstständige können über die Homepage www.gelsenheld.de Gutscheine verkaufen, die später eingelöst werden können, sobald die Betriebe wieder geöffnet sind. So können Bürger in der Krise für die nötige Liquidität ihrer Lieblingsorte im Viertel sorgen. Dabei fließen die Einnahmen zu 100 Prozent an die Betriebe, ohne versteckte Gebühren. Die Betriebskosten der Plattform übernehmen die Initiatoren.

Mit Kumpelsoli können Firmen zusätzlich unterstützt werden

Die Unternehmen und Freiberufler registrieren sich dafür kostenfrei mit wenigen Klicks. Kunden können die Unternehmen dann per Geschäftsverzeichnis über die Suche finden und einen Gutschein für eine Dienstleistung oder über einen Warenwert kaufen, der später eingelöst wird.

Zudem gibt es den Kumpelsoli – mit dem das Unternehmen mit weiteren Euros zusätzlich unterstützt werden kann. Sobald das Geld überwiesen wurde, erhalten die Kunden den Gutschein per Email.

"Wir sind davon überzeugt, dass gerade die kleinsten Betriebe, Solo-Selbständige, Kreative, Clubs, Bars oder Kneipen den Reiz der Gelsenkirchener Stadtteile ausmachen – und gerade jetzt in der Krise unbürokratische Unterstützung benötigen, damit unsere Stadt auch in Zukunft so bunt wie heute ist", so Marvin Vatter, Adunique-Geschäftsführer. Kontakt: gelsenheld@adunique.de (Telefon: 0221 88 88 77 04)