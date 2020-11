Corona: Gelsenkirchener Mütter über ihren Quarantäne-Alltag

Gelsenkirchen. Seit Monaten beeinflusst Corona das Leben der Menschen, auch in Gelsenkirchen. Hier erzählen vier Mütter von ihrem Alltag – in Quarantäne.

Seit Monaten geht es nun schon so und es ist (noch) kein Ende in Sicht. Seit Monaten leben Gelsenkirchener Eltern und Kinder in einem Corona-Alltag, der bestimmt ist durch laufende Nasen, Husten, Halsweh, Fieber – und auch Quarantäne. Wie lebt es sich damit? Wie gelingt das Familienleben in Pandemiezeiten? Und wie lässt sich das alles mit der Arbeit vereinbaren? Wir haben mit vier Müttern gesprochen, die sich mit Quarantäne-Erfahrungen auskennen.

Vier Gelsenkirchener Mütter erzählen von ihrem Alltag mit Corona und in Quarantäne

Vor nahezu auf den Tag genau acht Monaten startete er, der erste Shutdown. Keine Kita, keine Schule, keine Betreuung, dazu Homeoffice, wenn es denn überhaupt möglich war. Zähe Zeiten, träge Wochen, die sich anfühlten wie Jahre, dazu immer wieder neue Entwicklungen und Erkenntnisse rund um das Coronavirus.

Wenn man mit Andrea Müller* spricht, ihr zuhört, dann bekommt man den Eindruck: Die schafft das. Das kriegt sie hin. Doch sie sagt heute: „Selbst ich, so tough wie ich bin, bin mittlerweile einfach nur frustriert.“ Den Grund dafür fügt sie direkt an: „Weil ich für diesen Kreislauf kein Ende sehe.“ Damit meint die 32-Jährige nicht nur Corona im Allgemeinen, sondern vor allem auch ihre persönliche Situation.

Zwei Mal Quarantäne, zwei Mal die Kündigung des neuen Jobs in der Probezeit

Ihr zweijähriger Sohn geht in den Kindergarten, ihre sechsjährige Tochter seit dem Sommer in die Schule. Zwei Mal Quarantäne, zwei Mal häusliche Isolation – das liegt bereits hinter der Familie. Daraus resultierte für Andrea Müller zwei Mal die Kündigung ihres Jobs. Beide erfolgten noch während der Probezeit. Derzeit hat sie ihre beruflichen Pläne verschoben, auf die Zeit nach der zweiten Quarantäne. Dann will sie wieder Bewerbungen schreiben, sich um eine Stelle bemühen. Und doch, etwas bleibt: „Ich habe natürlich Angst, dass ich wieder meinen Job verliere“, sagt die Gelsenkirchenerin.

Ihre finanzielle Existenz ist nicht bedroht, ihr Mann hat Arbeit – „die Alleinerziehenden tun mir in dieser Situation wahnsinnig leid“, sagt Andrea Müller auch. „Wenn man in die Zukunft schaut, fühlt man sich hilflos“, so die junge Mutter am Ende des Gesprächs. Aber: „Ich versuche für meine Familie und für mich das Beste daraus zu machen und nicht aufzugeben.“

„Eigentlich kann man nur von Tag zu Tag leben“

Stefanie Bauer* sieht es ganz pragmatisch, das Leben in der Pandemie. Auch sie hat mit ihrem kleinen Sohn bald eine weitere Quarantäne hinter sich. „Eigentlich kann man nur von Tag zu Tag leben“, sagt sie. Die zweite Quarantäne sei irgendwie leichter gewesen . Vielleicht, weil man das alles schon ein Stück weit kennt, durchgemacht hat? Doch auch jetzt zieht sich die Zeit manchmal wie Kaugummi, „der Tag bleibt und bleibt“, sagt die 35-Jährige, „auch nach der fünften Partie Memory“. „Doch es geht uns allen ja gut, für mich ist das ein bisschen Jammern auf hohem Niveau.“

Angst um ihren Job muss Stefanie Bauer nicht haben. Sie freut sich schon jetzt auf ihren ersten richtigen Arbeitstag nach der Quarantäne. Doch ein fader Beigeschmack bleibt, nach zweiwöchiger Fehlzeit: „Obwohl man eigentlich gar nichts dafür kann, hat man ein schlechtes Gefühl dem Arbeitgeber und den Kollegen gegenüber.“

Der Versuch alles unter einen Hut zu bringen

Britta Weber* hat die Quarantäne-Zeit mit ihren beiden Kindern relativ gut überstanden – das klingt so, wenn man mit ihr spricht. Vielleicht liegt das an ihrer Grundeinstellung, dem Virus gegenüber und dem Leben damit. Sie sagt aber auch: „Man versucht alles unter einen Hut zu bringen. Das Familienleben ist schon angespannter.“ Auch wenn sie und ihr Mann sich immer bemühen, dass es allen Mitgliedern der Familie gut geht. „Es ist auch schwierig für die Kinder zu verstehen, dass sie das Haus oder den Garten nicht verlassen dürfen.“

„Man kann die gesamte Situation im Moment einfach nur hinnehmen, ändern können wir ja eh nichts“, so die 39-Jährige weiter. Sie hofft in der nächsten Zeit vor allem auf eins: Dass von Seiten des Gesundheitsamtes und auch der Kindergärten mehr Informationen fließen und in die Elternschaft hineingetragen werden. „Wir sind einfach nicht gut informiert worden.“

Schicksalsergeben in der Hoffnung auf das Verständnis des Arbeitgebers

„Dieses Jahr ist echt intensiv“ – mit diesen Worten beschreibt Katja Klemming* ihre eigene persönliche Corona-Situation im Jahr 2020. Zu Beginn des Jahres war sie lange Zuhause mit ihrem kleinen Mädchen, aus anderen Krankheitsgründen. Dann kam die erste Quarantäne . Es sollte auch bei ihr eine weitere folgen.

„Dieses Mal geht’s“, sagt sie – genau wie Stefanie Bauer. „Man lässt es irgendwie über sich ergehen, ergibt sich seinem Schicksal und hofft auf das Verständnis des Arbeitgebers“, berichtet die 39-Jährige. Und klingt dabei eigentlich so gar nicht schicksalsergeben, sondern eher wie jemand, der für sich selbst einen guten Weg gefunden hat, mit und in diesen Zeiten klar zu kommen.

* Die Namen sind geändert. Sie sind der Redaktion bekannt.