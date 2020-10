„I’m a barbie-girl, in a barbie-world“, dröhnt es aus einem kleinen Lautsprecher. Dazu tanzen fünf junge Damen in ungewöhnlicher Kulisse: Sie stehen auf einer Bühne im ehemaligen Fördermaschinenhaus der Zeche Bergmannsglück in Gelsenkirchen. Gemeinsam mit ihrer Trainerin Romina Lärz frischen die „Lütten vom Pütt“ ihren Showtanz der vergangenen Session auf – ohne Publikum und lange vor dem Beginn der fünften Jahreszeit. Jecksein, das ist ein Lebensgefühl. Allen Krisen und damit auch der Pandemie zum Trotz.

Deswegen hat der Karnevalsverein der „Jecken vom Pütt“ ein coronakonformes Alternativprogramm entwickelt. Nachdem man alle Veranstaltungen mit Anwesenheit schon frühzeitig abgesagt hatte, laufen nun die Vorbereitungen für eine digitale Narretei. „Wir begleiten die Session mit Videos auf einem eigenen Online-Kanal“, erklärt Reinhard Ostermann, ein Vorstandsmitglied des Vereins und heute erstmals als jecker Kameramann im Einsatz. Alle wichtigen Daten werde man so begehen, alle Traditionen aufrecht halten.

Der Berggeist wird in Gelsenkirchen im Internet geweckt

So geht’s richtig: Tanztrainerin Romina Lärz mit zweien ihrer Schützlinge. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

So will man auch wieder den Berggeist wecken. Das gehört fest zum Vereinsleben des Karnevalsclubs mit bergmännischen Wurzeln und geschieht in diesem Jahr eben auch filmisch. Genauso wie das Küren eines Ehrenhauers und eines neuen Dreigestirns. „Die bleiben dann alle für zwei Sessionen im Amt“, erklärt Ostermann und verrät, man habe sogar einen besonderen Orden für diese so außergewöhnliche Session gestaltet. Der wünsche jedem Vereinsmitglied Gesundheit. „So wollen wir zeigen, dass wir da sind. Wir werden es nicht schaffen, miteinander zu feiern. Aber wir wollen die Symbolkraft dadurch erhalten.“

Die Mädchen tanzen hier und heute ohne Publikum und dennoch mit der Aussicht auf viele Zuschauer und Klicks. Es fühlt sich besonders an: Lange nämlich konnten die Kleinen überhaupt nicht zusammen tanzen. „Erstmal hatten wir natürlich einen Totalausfall“, sagt Romina Lärz und erklärt, selbst als gemeinschaftlicher Sport langsam wieder erlaubt war, fehlte es an einem geeigneten Probenraum. Das Jugendzentrum, wo man sonst geübt hat, steht seit Corona nicht mehr zur Verfügung.

Die „Bömmskes“ bereichern den Karnevalsverein

So bleiben gemeinsame Tanzeinlagen wie heute wohl die Ausnahme. „Ich hoffe, dass wir nach Aschermittwoch wieder einen normalen Trainingsbetrieb aufnehmen können“, sagt Romina Lärz und sorgt sich um die Zukunft ihrer und aller Tanzgarden. Noch vor einem Jahr zählten die „Lütten vom Pütt“ weit über zehn Mitglieder. Nun sind es noch fünf. „Ich hoffe, es werden wieder mehr“, sagt die Trainerin und meint, für eine Tanzgarde zu werben, das sei zu Coronazeiten eben nahezu unmöglich. Deswegen wünscht auch sie sich möglichst viele Klicks. „Ein schönes Video kann sicher helfen, Kindern Lust zu machen auf unsere Minigarde.“

Über ein kleines Wunder darf sich der Karnevalsclub in diesen Tagen aber freuen: Lange hatte man versucht, eine zweite Tanzgruppe aufzubauen. Nun haben sich die „Bömmskes“ gefunden, eine Showtanzgruppe, die binnen kurzer Zeit so schnell gewachsen ist, dass nun die Aufnahme gestoppt werden musste. „Es ist schön, zu sehen, dass auch so etwas zu Coronazeiten entstehen kann“, ist Reinhard Ostermann sichtlich berührt. Dann muss er wieder weiter filmen. Schließlich soll möglichst viel schönes Material entstehen. „Diese Session ist besonders, ganz klar. Aber uns bleibt nur die Möglichkeit, die Chancen zu nutzen.“

