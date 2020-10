Gelsenkirchen trägt Maske - und das sehr diszipliniert: Diesen Eindruck konnte gewinnen, wer am ersten Tag der Maskenpflicht in ausgewiesenen Fußgängerzonen unterwegs war. Die große Mehrheit der Passanten rund um Bahnhof-, Hochstraße und den Ernst-Käsemann-Platz befolgte die seit Dienstag um Mitternacht geltende Auflage. Die rund 50 Mitarbeiter des Ordnungsamts jedenfalls, die in den Bereichen Streife liefen, mussten nur vereinzelt aktiv werden.

Konkret hieß das: „Wir informieren erst einmal nur über die Maskenpflicht, weil sie nicht jedem bekannt ist“, so Sascha Klasmann vom Ordnungsamt, der vormittags mit drei Praktikanten in Buer nach dem Rechten sah. Das Bußgeld von bis zu 500 Euro verhängten die Mitarbeiter noch nicht. „Ab Mittwoch kann das aber anders sein“, mahnte er im Gespräch mit Bürgern ohne Mund-Nasen-Schutz.

Gelsenkirchen stellt Info-Schilder zur Maskenpflicht in den Fußgängerzonen auf

Rund 50 Mitarbeiter des Ordnungsamtes schwärmten am ersten Tag der Maskenpflicht in Gelsenkirchener Fußgängerzonen aus, um deren Einhaltung zu überprüfen. Das Bußgeld von 500 Euro war an diesem Dienstag, 20. Oktober, noch nicht fällig, droht Masken-Verweigerern aber ab Mittwoch. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Diese hätten sich insgesamt sehr freundlich und auch einsichtig gezeigt. „Nur ein Mann hat versucht, mit uns zu diskutieren, aber das ändert ja nichts an der Maskenpflicht. Sie gilt unabhängig davon, ob jemand sie unterstützt oder ablehnt.“

Weil nicht jeder darüber in der Zeitung oder sozialen Netzwerken gelesen hatte, sollten noch im Laufe des Dienstags an allen Eingangsbereichen zu den Fußgängerzonen Informationsschilder aufgestellt werden. „Wir prüfen darüber hinaus, ob die Maskenpflicht noch auf weitere Bereiche ausgedehnt werden muss“, so Stadtsprecher Martin Schulmann.

Große Mehrheit der Bürger unterstützt und befolgt die Maßnahme

In Buer und in der Altstadt fand die Auflage große Unterstützung. „Die Maßnahme ist absolut richtig. Natürlich ist es nicht schön, die Maske auch draußen zu tragen, aber es geht doch darum, einander zu schützen“, meinte etwa Hubert Feller aus Hassel. Auch wenn dadurch wirtschaftliche Einbußen drohten, etwa falls die Bürger keine Lust mehr zum Shoppen haben und in den Online-Handel ausweichen sollten, „dürfen wir doch nicht das große Ganze aus dem Blick verlieren.“

Ähnlich argumentierte auch Aleksandra Hönninger aus Buer: „Alles, was hilft, die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen, ist gut. Für mich ist die Maske keine so große Einschränkung.“ Auch für Shirin Borowy (20) war es selbstverständlich, sich an die Vorgabe zu halten. „In den Fußgängerzonen ist es manchmal so voll, dass ich die Maskenpflicht für richtig halte. Schließlich will ich nicht krank werden.“.