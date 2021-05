Corona: Gelsenkirchener Chöre schicken ein Lebenszeichen

Gelsenkirchen. Viele Chormitglieder in Gelsenkirchen warten darauf, wieder proben zu können. Jetzt machen die Chöre mit einer Aktion auf sich aufmerksam.

Die Corona-Pandemie hat für viele Einschnitte im Alltag gesorgt – auch, was die Bereiche Hobby und Freizeit betrifft. So warten viele Chorsängerinnen und -sänger aus Gelsenkirchen seit mittlerweile über einem Jahr auf die nächste Chorprobe, wegen der Corona-Beschränkungen war beziehungsweise ist ein regulärer Probebetrieb nicht möglich. Jetzt gibt es ein Lebenszeichen der Chöre in Form eines Plakates.

Das Plakat mit dem Motto „GElsenkirchener Chöre GEmeinsam GEduldig“ zeigt eine Fotocollage mit rund 150 Porträtfotos von Mitgliedern von zwölf Chören aus dem ganzen Stadtgebiet, darunter etwa „Gospel After Eight“, „Swingfoniker Gelsenkirchen“ oder „Junger Chor Beckhausen.“

Aus diesem Gelsenkirchener Chor kam die Idee zur Aktion

Farbige Rahmen um die Fotos zeigen die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Chor an. Die Sängerinnen und Sänger waren dazu aufgerufen, sich vor einem weißen Hintergrund mit einem grünen Oberteil ablichten zu lassen – die Farbe Grün sollte für Hoffnung und Zuversicht stehen.

Die Initiative zu der Aktion kam von Mitgliedern des Chores „Gospel After Eight“, der Gelsenkirchener Jan Verfürth übernahm die grafische Umsetzung. Ab der kommenden Woche soll das Plakat an verschiedenen Stellen im ganzen Stadtgebiet zu sehen sein.

