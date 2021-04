Corona: Gelsenkirchener Awo bedankt sich bei Pflegekräften

Gelsenkirchen. Mit einem besonderen Ostergruß bedankte sich die Gelsenkirchener Awo bei den Menschen, die in der Corona-Krise besonders viel leisten.

Corona hat das Land im Griff: Viele Menschen in Heil- und Pflegeberufen arbeiten auch in Gelsenkirchen mit permanent hoher Einsatzbereitschaft, oft bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit und darüber hinaus. Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt (Awo) nutzten die anstehenden Ostertage, um sich bei diesen Menschen zu bedanken.

„Mitten in der Pandemie braucht es Tag für Tag Menschen, die sich im Großen wie im Kleinen engagieren und mitanpacken, damit unsere Gesellschaft trotz Pandemie weiter funktioniert“, betont Awo-Geschäftsführerin Gudrun Wischnewski. Ob Ehrenamtler, Pflegekräfte und Ärzte, Sozialarbeiter vor Ort in den Quartieren – sie alle leisteten einen enormen Beitrag für die Gesellschaft. „Deshalb ist es nun an der Zeit, Danke zu sagen“, so Wischnewski. „Danke für einen unglaublichen Einsatz, den seit Monaten viele engagierte Menschen mit Professionalität und viel Herzlichkeit leisten.“

Gelsenkirchener Awo überbringt Zeichen der Dankbarkeit

Mitarbeiter der interkulturellen Awo-Fachdienste verteilten hunderte selbst gebastelter Oster-Karten an Menschen, die in der Corona-Krise unserer Gesellschaft helfen, und fuhren zahlreiche Einrichtungen wie etwa das Impfzentrum oder Seniorenheime an. „Gemeinsam mit unseren Nachbarn, Geflüchteten, Neu-Zugewanderten, Ehrenamtlern und Mitarbeitern haben die interkulturellen Awo-Quartierszentren die Karten gebastelt, um ein Zeichen der Dankbarkeit den Gelsenkirchener Alltagshelden zu zeigen“, so Awo-Bereichsleiter Admir Bulic.