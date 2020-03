Gelsenkirchen Hausärzte schlagen auch in Gelsenkirchen Alarm: In der Corona-Krise fehlt ausreichende Schutzkleidung, sorgt so für eine hohe Infektionsgefahr.

Die Folgen der Coronavirus-Pandemie sind noch längst nicht absehbar. Wie viele werden sich noch infizieren, werden erkranken? Wie schlimm wird es werden? Während sämtliche, nötigen Vorkehrungen in Deutschlands Kliniken und Krankenhäusern getroffen werden, berichtet die medizinische Basis vor Ort, auch in Gelsenkirchen, von alarmierenden Zuständen. Das Problem: Es fehlt an Schutzmasken und Schutzkleidung.

Gelsenkirchener Ärzte sind stets einer Infektionsgefahr ausgesetzt

So sind viele Ärzte und auch ihr Praxisteam bei der täglichen, derzeit so immens wichtigen Arbeit stets einer Infektionsgefahr ausgesetzt. So ergeht es dieser Tage auch dem Gelsenkirchener Allgemeinmediziner Dr. Hans-Bernd Tefett: "Wir leben im Moment von der Hand in den Mund", sagt er. Und er fügt hinzu: "Es ist im Moment kaum möglich, beim Großhändler entsprechende Schutzkleidung zu bekommen." Die Bestände in den Arztpraxen dieser Stadt, dieser Region gehen langsam gen Null oder sind schon längst verbraucht - das berichten auch andere Ärzte.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte just am vergangenen Donnerstag verkündet, dass nun doch endlich Nachschub kommen soll und beispielsweise zehn Millionen Atemschutzmasken geliefert werden. Die Verteilung an die Mediziner vor Ort übernehmen in diesem Fall die Kassenärztlichen Vereinigungen.

Kassenärztliche Vereinigung: "Wir bemühen uns seit Wochen"

Für Dr. Hans-Bernd Tefett wäre das die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe. Auf Nachfrage der Redaktion am Freitagnachmittag berichtet Pressesprecherin Vanessa Pudlo: "Wir bemühen uns seit Wochen." Und sie fügt hinzu: "Wenn wir Material haben, werden wir das umgehend verteilen."

Man bemühe sich auf allen Kanälen und Wegen, das sei im Moment eine "unbefriedigende Situation für uns alle", so Vanessa Pudlo weiter. Das Problem: "Wir sind ja auch nicht die einzigen, die diesen Bedarf haben." Zusätzlich müsse man auch noch priorisieren. "Man verwaltet im Moment ein bisschen den Mangel", ergänzt Vanessa Pudlo.

"Wir kommen jetzt an den Rand unserer Möglichkeiten"

Es ist ein Mangel, den auch Hans-Bernd Tefett spürt. Der seinen Ursprung seiner Ansicht nach aber in der Vergangenheit hat, in den Versäumnissen der vergangenen Jahre: "Unser Gesundheitssystem ist schon seit Jahren auf Kante genäht, jetzt kommen wir an den Rand unserer Möglichkeiten", sagt der 62-Jährige. "Wir fühlen uns schon seit geraumer Zeit allein gelassen."

Ganz praktisch hilft man sich in Tefetts Gemeinschaftspraxis an der Ahstraße ab dem Wochenende mit dem Aufbau einer Plexiglasscheibe. Sie soll seine Angestellten an der Anmeldung ganz unmittelbar vor dem Coronavirus schützen. Darüber hinaus bittet der Arzt seine Patienten dringend, sich vor einem Besuch anzumelden. "Unsere Ärzte werden versuchen, Probleme telefonisch zu lösen, wo immer dies möglich ist, damit die Patienten die Praxis nur dann aufsuchen müssen, wenn es unvermeidbar ist", heißt es auf der Homepage der Arztpraxis.

Coronavirus ist etwas, das die Menschen packt

Der Experte Hans-Bernd Tefett sagt auch: Die Coronavirus-Pandemie sei etwas, "was die Menschen packt", was Angst macht. Auch und natürlich, weil es neu ist. Hans-Bernd Tefett rechnet damit, dass das Coronavirus Deutschland noch mindestens bis zum Ende des Jahres beschäftigen wird. In welcher Form auch immer. Ganz bald aber hoffentlich wieder mit ausreichendem Schutz für die Ärzte und ihr Team an der Basis.