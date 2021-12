Corona: Gelsenkirchen meldet zwei weitere Omikron-Fälle

Gelsenkirchen. Kurz vor Heiligabend sind zwei weitere Omikron-Infektionen in Gelsenkirchen nachgewiesen worden. Nun gibt es insgesamt drei Fälle.

Es gibt zwei weitere Omikron-Fälle in Gelsenkirchen. Wie die Stadt mitteilte, wurde die neue Corona-Variante damit bislang bei insgesamt drei Bürgern aus Gelsenkirchen nachgewiesen.

Gelsenkirchen: Jugendlicher und junger Mann mit Omikron infiziert

Bei den zwei neuen Fällen handelt es sich nach Angaben der Stadt um einen männlichen Jugendlichen und einen erwachsenen Mann. Die Fälle seien am Donnerstag (23. Dezember) bekanntgeworden. „Beide sind in Quarantäne, aber nicht im Krankenhaus“, so Markus Schwardtmann, Leiter des Öffentlichkeitsreferats.

Beim ersten Gelsenkirchener Omikron-Infizierten handelt es sich um ein Kleinkind, das noch keine Kindertagesstätte besucht. Es befindet sich gemeinsam mit seiner Mutter in Quarantäne in einem Krankenhaus. (gowe)

