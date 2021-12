Corona Gelsenkirchen: Demo gegen Impfpflicht angekündigt

Gelsenkirchen. Gegner von Corona-Politik und Impfpflicht wollen in Gelsenkirchen demonstrieren. Wann und wo die Kundgebung stattfindet, was geplant ist.

Ein knappes Dutzend Gegner von Corona-Maßnahmen und Impfpflicht war am Dienstag dem Spontan-Aufruf zu einem Corona-Spaziergang durch die Bueraner Innenstadt gefolgt – mit sieben Bullys war die Polizei nahe des Goldbergplatzes zur Stelle. Jetzt wurde offiziell eine erste Corona-Demonstration angemeldet: Stattfinden soll die Kundgebung am Samstag, 18. Dezember, vor dem Hans-Sachs-Haus. Das hat Polizei auf Anfrage bestätigt.

Protest gegen Corona-Politik: Demo-Zug zieht vom Hans-Sachs-Haus zum Amtsgericht

Die Kundgebung trägt laut Polizeibehörde den Titel „Ungeimpfte und Geimpfte gemeinsam für freien Impfentscheid ohne soziale und wirtschaftliche Ausgrenzung“. Veranschlagt worden ist für die Demonstration zunächst „eine 30-minütige Kundgebung am Hans-Sachs-Haus“.

Danach wollen die Protestler über die Bahnhofstraße bis zum Justizzentrum (Bochumer Straße 79) ziehen, wo eine Abschlusskundgebung abgehalten werden soll. Wie viele Personen zu der Demonstration erwartet werden, sei bei der Anmeldung nicht angegeben worden.

Besorgter Innenminister: 27 Demonstrationen in NRW an einem Wochenende

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) äußerte sich am Donnerstag im WDR-Morgenecho besorgt über die Zunahme von radikaler werdenden Protesten von Gegnern der Corona-Politik. „In NRW hat es am vergangenen Wochenende 27 kleinere und größere Demonstrationen gegeben“, so der Minister. Zu Demonstrationen, die mit 30 oder 100 Leuten angemeldet seien, kämen zum Teil bis zu 2000 Menschen. Zwar sei das Ausmaß der Proteste in NRW nicht so gravierend wie in Sachsen und Thüringen, so Reul weiter. „Die Zahl der Menschen, auch bei den einschlägigen Social Media-Plattformen, nimmt jedoch zu.“

Traurige Höhepunkte derartiger Proteste bislang waren der Mordaufruf gegen Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer über den Messengerdienst Telegram und der Fackelaufmarsch vor dem Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping in Grimma. Bei den bundesweiten Protesten von Corona-Skeptikern tummeln sich Reichsbürger ebenso wie Querdenker, Verschwörungstheorie-Anhänger und mehr und mehr Neonazis.

Widerstand in Gelsenkirchen wird über die Plattform Telegram organisiert

Corona-Skeptiker und -Leugner organisieren sich vielfach über den Messenger-Dienst Telegram. Auch in Gelsenkirchen formiert sich so Widerstand. Am vergangenen Wochenende trafen sich 25 Protestler am Bismarckturm in Mechtenberg, am Dienstag folgte dann der Corona-Spaziergang in Buer nach einem Spontan-Aufruf am Nachmittag in einer Chatgruppe. Innerhalb von zwei Tagen ist deren Mitgliederzahl von 120 auf aktuell 169 gestiegen. Wie den Chats zu entnehmen ist, reisen Gegner der Corona-Politik angeblich von einer Kundgebung zur nächsten.

