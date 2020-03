Corona: Gelsendienste öffnet Wertstoffhof für Gewerbeabfall

Der Wertstoffhof an der Wickingstraße in Gelsenkirchen-Ückendorf ist von Mittwoch an wieder für Gewerbetreibende geöffnet.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Gewerbetreibende können ab Mittwoch wieder den Wertstoffhof an der Wickingstraße 25b anfahren. Gelsendienste hebt die Sperrung auf. Die Regeln:

Gelsendienste hebt eine Teilsperrung auf: Der Wertstoffhof an der Wickingstraße 25b in Ückendorf ist ab Mittwoch, 25. März, für die Anlieferung von gewerblichen Abfällen wieder eingeschränkt geöffnet. Die Öffnungszeiten sind begrenzt auf den Zeitraum von Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr. Abfälle anliefern dürfen allein Gewerbetreibenden mit Sitz in Gelsenkirchen. Unternehmen aus anderen Städten, die in Gelsenkirchen tätig sind und bei denen Abfälle anfallen, benötigen eine Anlieferungserlaubnis.

Preisliste auf der Gelsendienste-Website

Eine Erlaubnis kann telefonisch unter 0209 9544111 bzw. -4248 (Mo-Fr, 8-12 Uhr) angefragt werden. Die Abfallmenge pro Anlieferung ist laut Gelsendienste auf maximal fünf fünf Kubikmeter begrenzt. Das Fahrzeug, mit dem angeliefert wird, darf ein zulässiges Gesamtgewicht von fünf Tonnen nicht überschreiten. Bei Anhängern beträgt das zulässige Gesamtgewicht 1,5 Tonnen Die Bezahlung der Entgelte für die Abfallentsorgung kann bar oder per EC-Karte erfolgen. Die Preisliste kann auf der Website www.gelsendienste.de eingesehen werden.

Am Tor zum Wertstoffhof müssen sich alle Anlieferer als Gewerbetreibende ausweisen. Um engeren Kontakt auf dem Gelände zu vermeiden, wird immer nur eine begrenzte Anzahl von Kunden eingelassen. Wartezeiten sind daher möglich.

Standort Adenauerallee bleibt zu

Der Wertstoffhof an der Adenauerallee 115 in Erle bleibt bis auf Weitereskomplett geschlossen.

Für die Entsorgung großer Abfallmengen ab fünf Kubikmeter verweist Gelsendienste auf den Containerdienst. Kontakt: 0209/9544240 (Mo–Fr, 6.30–15.30 Uhr, Fr 6.30–14.30 Uhr) oder per E-Mail an die Adresse containerdienst@gelsendienste.de .

Falls Schad- und Gefahrstoffe oder hygienisch problematische Abfälle dringend entsorgt werden müssen, bittet Gelsendienste um eine individuelle Absprache unter 0209/954-20 (Mo-Fr, 8-18 Uhr) oder per E-Mail an info@gelsendienste.de.