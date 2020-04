Grünschnitt fällt im Frühjahr und Herbst besonders viel an. In Gelsenkirchen schafft GFelsendienste nun wieder ein Annahmestelle auf Zeit für Privatpersonen.

Neue Sammelstelle Corona: Gelsendienste nimmt wieder „privaten“ Grünabfall an

Gelsenkirchen. Ab 21. April steht Gelsenkirchenern wieder eine zentrale Abgabemöglichkeit für größere Mengen Grünabfall zur Verfügung – am Westfriedhof Heßler.

Gelsendienste schafft nun doch eine Möglichkeit für Privatpersonen, Grünschnitt abzuliefern: Ab dem kommenden Dienstag, 21. April, steht den Gelsenkirchenern wieder eine zentrale Abgabemöglichkeit für größere Mengen an Grünabfällen zur Verfügung. Hierzu funktioniert Gelsendienste einen Lagerplatz am Westfriedhof in Heßler zur provisorischen Annahmestelle um.

Annahmestelle für Grünschnitt aus Gelsenkirchener Privatgärten

Die Zufahrt erfolgt über die Drakestraße. Geöffnet ist das Gelände bis auf Weiteres jeweils dienstags und donnerstags von 8 bis 13 Uhr. „Auf dem Lagerplatz werden ausschließlich Grünabfälle angenommen. Diese müssen aus Privathaushalten in Gelsenkirchen stammen. Pro Haushalt und Tag kann eine Menge von bis zu zwei Kubikmetern abgegeben werden. Die Entsorgung ist kostenfrei. Um die zum Gesundheitsschutz erforderlichen Abstandsregeln einhalten zu können, werden immer nur fünf Fahrzeuge gleichzeitig auf das Gelände gelassen“, erklärt das Entsorgungsunternehmen die Regeln und bittet vorsorglich um Verständnis, dass es daher voraussichtlich zu längeren Wartezeiten kommen wird.

Bei Gelsendienste können auch Container geordert werden

Als alternative Entsorgungsmöglichkeit können bei Gelsendienste für größere Mengen an Grünschnitt auch Container bestellt werden. Für die Bereitstellung und den Abtransport eines Containers für Grünabfall (ohne Wurzeln, Stamm- und Astholz nur mit einem Durchmesser von weniger als 20 Zentimeter) beträgt die Gebühr für Privathaushalte 97,55 Euro. Außerdem kann Grünschnitt über die braune Tonne entsorgt werden. Die Gebühren: Für die 80 Liter-Biotonne werden bei 14-täglicher Leerung beispielsweise 29,70 Euro im Jahr fällig.

Der Wertstoffhof an der Wickingstraße 25b in Ückendorf bleibt nach wie vor ausschließlich für Gewerbetreibende geöffnet.