Corona: Emschertainment nennt Ersatztermine für Kulturevents

Gelsenkirchen. Gelsenkirchener Veranstalter Emschertainment musste wegen des Coronavirus alle Kulturevents verschieben. Dies sind die Ausweichtermine.

Eigentlich sollte am Donnerstag, 2. April, der aus den „Mitternachtsspitzen“ des WDR bekannte Jürgen Becker in der „Kaue“ auftreten. Doch seit nunmehr drei Wochen gilt das ministerielle Verbot auch für Kulturevents. Und so musste der in Gelsenkirchen beheimatete Veranstalter Emschertainment aufgrund der Corona-Pandemie alle geplanten Auftritte von Musikern und Kabarettisten verschieben. Für die meisten sind aber inzwischen Ersatztermine gefunden worden.

„Die Emscher-Lippe-Halle, die Kaue und das Hans-Sachs-Haus als unsere Spielorte liegen derzeit alle im Dornröschenschlaf. Und wir sind fast alle im Homeoffice“, erklärte Emschertainment-Sprecher Sven Wiggermann im Gespräch mit dieser Zeitung. Sein Chef, Emschertainment-Geschäftsführer Prof. Dr. Helmut Hasenkox, fügt hinzu: „Trotz des Veranstaltungsverbots gibt es richtig viel zu tun.“ Oberstes Ziel sei es für das gesamte Team, dass keine Veranstaltung abgesagt werden muss. Stattdessen hat Emschertainment mit allen Künstlern fieberhaft nach möglichen Ausweichterminen gesucht.

Emschertainment entschuldigt sich beim Publikum für Unannehmlichkeiten

Die Kaue in Schalke gehört zu den Spielstätten des Gelsenkirchener Veranstalters Emschertainment. Foto: Jonas Kaltenkirchen

Der bevorzugte Zeitkorridor für die Neuansetzungen reicht von Herbst 2020 bis ins Frühjahr 2021. Obwohl derzeit noch niemand sicher sagen kann, dass dann Veranstaltungen mit einem größeren Publikum wieder stattfinden dürfen. „Natürlich bedauern wir diese Situation und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten für unsere Besucher sowie für die Künstlerinnen und Künstler. Sobald der Veranstaltungsbetrieb wieder freigegeben und diese Krise auch für die Kulturszene in Gelsenkirchen überstanden ist, werden wir wieder mit Vollgas durchstarten“, verspricht Hasenkox.

Dies sind die bereits feststehenden Ersatztermine: Hazel Brugger (Musiktheater im Revier) am 16. November, Stand-up-Comedy-Treffen Nightwash am 6. September, Marc Weide am 18. November, Springmaus am 20. November, Wildes Holz am 26. November, Horst Schroth am 30. Januar und Konrad Stöckel (alle in der Kaue) am 26. Februar. Und Kabarettist Jürgen Becker soll sein ausgefallenes Gastspiel in der Kaue in Schalke am 11. Dezember nachholen. Bei Rückfragen: 0209/954 11 40.