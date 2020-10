Corona: Elf kreative Köpfe erhalten Stipendium von der Stadt

Andrea Lamest, die Leiterin des städtischen Referats Kultur in Gelsenkirchen, sieht in den Stipendien auch eine Wertschätzung für die Arbeit der hiesigen Kulturschaffenden.

Gelsenkirchen. Stadt Gelsenkirchen verteilt mit Unterstützung der Stiftung der Sparkasse zum zweiten Mal Stipendien an Kulturschaffende aus dieser Stadt.

Die Stadt vergibt in Zeiten der Corona-Pandemie zum zweiten Mal Stipendien für künstlerische Arbeit: Elf Projekte aus insgesamt 18 Bewerbungen wurden ausgewählt, die von Oktober bis Dezember mit jeweils 1000 Euro pro Monat unterstützt werden.

Mit elf Stipendien, alle von einer Jury ausgewählt, gibt es nun eines mehr als ursprünglich geplant. Doch Qualität und Vielfalt machten die Entscheidung so schwer, dass die Stiftung der Sparkasse als Geldgeber entschied, einen zusätzlichen Platz zu ermöglichen. „Die Stiftung will Künstlerinnen und Künstlern, die in Gelsenkirchen leben, in dieser für viele existenziellen Situation unterstützen und gleichzeitig produktive Arbeit fördern“, erläutert Beate Radtke, Geschäftsführerin der Sparkassenstiftung.

Erste Corona-Stipendien in Gelsenkirchen wurden im Frühjahr verteilt

Bewerben konnten sich Kulturschaffende aus Gelsenkirchen. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kulturförderung mit Stipendien den Kulturschaffenden Wertschätzung entgegenbringt und dadurch wertvolle künstlerische Impulse für das städtische Kulturleben bringt“, sagte Andrea Lamest, die Leiterin des städtischen Referats Kultur.

Bereits im März hat Gelsenkirchen als eine der ersten Kommunen in NRW im Corona-Lockdown Stipendien für künstlerische Arbeit vergeben. Zehn Projekte von Künstlerinnen und Künstlern aus den Bereichen, Musik, Wort, Film und Bildende Kunst wurden bereits von April bis Juni finanziell unterstützt.