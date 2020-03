Manchmal kommt alles anders als geplant. Das gilt wohl auch für die Hochzeit von Sascha (45) und Kathrin Kaeufer (49). Aufgrund der aktuellen Corona-Situation entschieden sie sich dazu, ihre Trauung, die eigentlich am 4. April stattfinden sollte, auf den 23. März vorzuverlegen. Die beiden Gelsenkirchener, die gemeinsam in der Folk-Band „Cat o’ Nine“ spielen, heirateten Montag in Bad Frankenhausen in Thüringen, dort wo auch die Mutter und Großmutter der Braut leben.

„Eigentlich hatten wir geplant, im Schlossmuseum des Ortes mit 50, 60 Gästen mit Blumengestecken und Sektempfang zu heiraten“, sagt Kathrin. Eine freie Trauung in einer Location in den Weinbergen mit Garten sollte folgen. Glück im Unglück: Stattdessen schlossen die beiden am Montag um Punkt 12 Uhr in einem kleinen Gewölbekeller direkt im Rathaus den Bund der Ehe. Dank ihrer Chefs konnten sie den geplanten Sonderurlaub vorverlegen. Anwesend war neben dem Paar lediglich die Standesbeamtin, die die Trauung zwar mit ausreichendem Sicherheitsabstand, aber dafür mit vollem Einsatz und in voller Länge durchführte.

Zahlreiche Glückwünsche übers Telefon und Facebook.

Auf den krönenden Hochzeitskuss wurde nicht verzichtet und es gab anschließend eine Feier, wenn auch wesentlich kleiner. Das frischgetraute Ehepaar besuchte Kathrins Großmutter am Gartenzaun. Es gab Sekt, Geschenke und Kuchen. Auch wenn Freunde und Familie nicht direkt vor Ort waren, waren viele zumindest gedanklich bei dem Paar. Den Tag über hinweg erreichte das Brautpaar zahlreiche Glückwünsche übers Telefon und Facebook.

Ein Kleid im Steampunk-Stil wollte die Braut tragen

Manch einer hatte sich zuhause ein Gläschen Sekt eingeschüttet, um mitfeiern zu können. „So traurig wir auch waren, dass niemand direkt dabei war, so glücklich waren wir, weil doch so viele dabei waren. Die Situation hat auch noch einmal gezeigt, wie wichtig Freunde und Familie sind“, sagt die frisch getraute Braut, die spontan auf ein anderes Kleid zurückgreifen musste.

Die beiden Gelsenkirchener, die gemeinsam in der Folk-Band „Cat o’ Nine“ spielen, haben ihre Hochzeit vorgezogen. Foto: Britt Byrnes

Eigentlich hatte eine bekannte Kostümbildnerin ein Kleid im Steampunk-Stil gefertigt. Es wurde zum vorgezogenen Termin nicht fertig. Da das Paar mit der Band bereits auf mehreren Hochzeiten gespielt hat, fand Kathrin ein feierliches Kleid im Kleiderschrank. „Zwar sind unsere Planungen ins Wasser gefallen, aber letztendlich sind wir froh, dass wir geheiratet haben“, sagt Sascha und fährt fort: „Auch wenn alles sehr merkwürdig war, war es die richtige Entscheidung. Seit dem Antrag haben wir 15 Monate darauf gewartet. Wir mussten das jetzt einfach durchziehen.“

Die Hochzeitstorte für die Nachfeier ist schonbestellt

Mittlerweile ist das Standesamt in Bad Frankenhausen komplett geschlossen. Kathrin und Sascha freuen sich schon jetzt darauf, wenn sich hoffentlich bald alles wieder normalisiert hat. „Im nächsten Jahr wollen wir im Frühjahr, wenn alle gesund sind, die Feier mit freier Trauung und Familien und Freunden nachholen. Die Torte ist bereits bestellt“, sagt die 49-Jährige.