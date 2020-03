Seit Dienstag dieser Woche arbeitet das Team der WAZ Gelsenkirchen nicht mehr in den Redaktionsräumen an der Ahstraße. Seit Dienstag sind wir im Homeoffice. Das heißt: Die WAZ-Redaktion ist verstreut aufs halbe Ruhrgebiet.

Schalt- und Waltzentrale der Redaktion ist jetzt ein kleines Souterrain-Zimmer im Süden von Dorsten. Als Redaktionsleiter bin ich der Einzige, der von außen vollen Zugriff auf alle Redaktionssysteme hat. Dass mein privater Schreibtisch mal zum Arbeitsplatz wird – vor zwei Wochen hätte ich nicht im Traum daran gedacht. Auch nicht, dass ein Stockwerk höher meine Frau den Esszimmertisch zu ihrem Homeoffice umfunktionieren könnte. Doch auch das ist jetzt so.

Gelsenkirchens WAZ-Redaktion muss jetzt viel telefonieren

Was aber durchaus positiv ist: Die Nachtruhe dauert jetzt eine halbe Stunde länger; dem wegfallenden Weg zur Arbeit sei Dank. Und irgendwie ist es zu Hause ja auch schön heimelig, so schön ruhig – möchte man zumindest meinen. Wäre da nicht einst das Telefon erfunden worden. Für die Ruhe wäre es wohl schlauer, das Handy mit in den Souterrain zu nehmen. Dort hat es nämlich kein Netz. Es geht hier aber um die Arbeit – also liegt es oben. Und so laufe ich jetzt jeden Tag gefühlt 5000 Stufen rauf und runter, um die Gespräche von meinem Schreibtisch in Gelsenkirchen entgegenzunehmen. Rufumleitung: Wer hat das eigentlich erfunden?

Aus dem Homeoffice recherchiert: Wie sehr sind Gelsenkirchener Reisebüros durch die Corona-Krise in ihrer Existenz bedroht?

Jetzt werden Sie sagen: Ja, mein Gott, warum nimmt er nicht das Festnetz? Also, das nutze ich quasi parallel. Es ist fast wie Musik, wenn beide Apparate gleichzeitig klingeln. Findet, glaube ich, auch meine Frau – besonders wenn sie selbst gerade homeoffice-mäßig vor ihrem Laptop am Esstisch sitzt und telefoniert. Laptop auf dem Esstisch… Ich finde ja, dass da ein Teller mit ‘nem Steak drauf viel besser aussieht…

Der Kommunikationsaufwand ist wesentlich höher

Aber mal im Ernst: Natürlich ist der Kommunikationsaufwand wesentlich höher, wenn wir nicht alle in denselben Räumen arbeiten. Was sonst auf Zuruf geht, funktioniert jetzt nur per Telefon. Oder per Mail. Oder per Chat. Der Aufwand, alle auf demselben Stand zu halten, ist immens. Denn räumlich gesehen sind wir eins nicht mehr, was wir aber im Sinne einer guten Zeitung und eines guten Online-Auftritts noch mehr sein müssen als sonst: ein Team!

Aus dem Homeoffice telefonisch geführt: Lesen Sie das WAZ-Interview mit Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski zur Corona-Krise

Hinzu kommt: Die Nachrichtenlage ändert sich so oft wie sonst nur selten. Das Coronavirus verbreitet sich so schnell – und mit ihm immer neue Fragen, die Ihnen und uns durch den Kopf gehen, und die wir Ihnen lieber gestern als heute beantworten würden. Die Schwierigkeit: Sonst sind wir gerne nah dran an den Ereignissen, jetzt recherchieren wir alles aus der Ferne. Eine paradoxe Situation in vielerlei Hinsicht.

Stärkere Vermischung von Beruflichem und Privatem

Homeoffice, das heißt auch: eine starke Vermischung von Beruflichem und Privatem. Ja, es hat was, zwischendurch mal einen kleinen Spaziergang mit seiner Frau zu machen, oder am heimischen Wohnzimmertisch das Frühstück zu genießen. Aber auf Dauer ist es eher schön, Feierabend zu haben und keine Arbeit mit nach Hause zu nehmen…

Was ist das denn da vor dem Fenster? Oh, ein Rotkehlchen baut in einem Blumenkübel sein Nest. Es ist nur ein Blick weg vom PC-Monitor nach rechts, der einen zum Lächeln bringt. Niedlich! In der Redaktion hätte ich das verpasst.