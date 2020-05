Corona: Das Bergmannsheil erlaubt wieder Patientenbesuche

Auch in den In den Kliniken der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH sind ab Montag, 25. Mai, wieder Besuche möglich. Das Gelsenkirchener Krankenhaus schreibt dafür strikte Verhaltensregeln vor.

Gelsenkirchen-Buer. Ab Montag dürfen Patienten wieder von Angehörigen besucht werden. Doch die Kliniken im Bergmannsheil Buer schreiben diese strikten Regeln vor:

Auf diese Nachricht haben die Patienten und ihre Angehörigen seit Wochen gewartet: In den Kliniken der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH sind ab Montag, 25. Mai, Besuche von Patienten unter besonderen Auflagen möglich.

Jeder Patient kann bei seiner Aufnahme für die Dauer des Klinikaufenthalts zwei Besucher namentlich benennen, die ihn an festgelegten Besuchstagen in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr aufsuchen. Pro Besuchstag kann der Patient einen Besucher für maximal 30 Minuten in seinem Zimmer empfangen. Die Besuchstage sind den Stationen zugeordnet.

Maximal 30 Minuten Besuch pro Besuchstag

„Wir wollen die Situation entzerren und so die Anzahl der Besucher steuern“, erklärt Michael Milfeit, stellv. BKB-Geschäftsführer das Vorgehen. Nach wie vor habe der Schutz der Patienten und Klinikmitarbeiter vor einer Infektion mit dem Corona-Virus höchste Priorität. Vor dem Eintritt in die Klinik muss der angemeldete Besucher einen Fragebogen zur Selbstauskunft ausfüllen – ein Kurz-Screening, um Symptome einer möglichen Covid-19-Erkrankung zu erfragen. Bei jedem Besucher wird die Temperatur gemessen. Er erhält nach der Händedesinfektion von der Klinik einen Mund-Nasen-Schutz, den er während des gesamten Besuchs trägt.

Bei jedem Besucher wird die Temperatur gemessen

„Der Besucher muss eine Reihe von Hygiene- und Verhaltensregeln einhalten, über die wir ihn umfassend am Eingang der Klinik informieren. Alle Infos sind auf unserer Homepage nachzulesen. Hier kann man auch sich den Fragebogen herunterladen und vorab ausfüllen. Dann geht es für den Besucher am Eingang schneller“, so Milfeit.

Patienten dürfen ihre Zimmer nicht verlassen

Auch wenn es bei schönem Wetter verlockend ist: Die Patienten dürfen mit ihrem Besucher nicht ihr Zimmer verlassen“, so Michael Milfeit und wirbt um Verständnis: „Wir wollen das Risiko einer Ansteckung so gering wie möglich halten. Sorglosigkeit ist jetzt keine gute Strategie. Ein Krankenhaus ist ein hochsensibler Bereich.“

