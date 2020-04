Corona: Caritas Gelsenkirchen bittet um Oster-Gutscheine

Eine Oster-Überraschung will der Caritasverband Gelsenkirchen Obdachlosen bescheren. Wer helfen will, kann Essens-Gutscheine spenden.

Gelsenkirchen. Der Caritasverband Gelsenkirchen will Obdachlose zu Ostern überraschen. Mit Spendengutscheinen für warmes Essen aus Gelsenkirchener Gaststätten.

Restaurants und Imbissen fehlen die Kunden – viele bieten aktuell einen Liefer- und Abholservice an. Zugleich können Wohnungslosenhilfen aufgrund der derzeitigen Corona-Situation keine warmen Speisen mehr an ihre Klienten verteilen – sie reichen stattdessen Lunchpakete an Bedürftige aus. Sowohl Gastronomie als auch Obdachlose könnten nun von einem Spendenaufruf des Caritasverbands profitieren.

Spendengutscheine helfen Obdachlosen und der Gastronomie vor Ort

Der Verband ruft nämlich dazu auf, Speisegutscheine bei Restaurants und Imbissbetrieben, die auf Abholservice umgestellt haben, zu kaufen und diese Gutscheine den Caritas-Wohnungslosenhilfen im Weißen Haus in Buer sowie im Wilhelm-Sternemann-Haus in Altstadt zu spenden. Diese reichen die gespendeten Gutscheine entsprechend weiter. Mit den Spenden können Hilfswillige Obdachlosen eine Osterfreude bereiten und zugleich die Gastronomie in ihrer Stadt unterstützen.

Die Caritas-Wohnungslosenhilfen Wilhelm-Sternemann-Haus, Husemannstraße 52, und im Weißen Haus, Hochstraße 80, nehmen die Gutscheine von montags bis freitags zwischen 9 und 12 Uhr an. Wer die Gutscheine zu anderen Zeiten abgeben möchte, sollte die Einrichtungen vorab telefonisch kontaktieren und zwar unter 0209 201402 (Altstadt) oder 0209 349274 (Buer).