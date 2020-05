Corona: Bisher alle Tests bei Westfleisch-Personal negativ

Gelsenkirchen-Heßler. 150 von knapp 200 Corona-Tests aus dem Schlachthof Gelsenkirchen sind ausgewertet. Bislang sind die Ergebnisse der Beschäftigten alle negativ.

Knapp 200 Corona-Tests wurden Montag im Westfleisch-Schlachthof in Heßler durchgeführt. 150 Ergebnisse liegen bereits vor – sie sind alle negativ.

„Die vorliegenden 150 Testergebnisse sind bisher alle negativ. Die weiteren Testergebnisse, knapp 50, werden noch am heutigen Abend erwartet“, so der zuständige Gesundheitsdezernent Luidger Wolterhoff am Mittwoch.

Gelsenkirchen schließt Tests 48 Stunden vor Vorgabe des Landes ab

Landesweit sollen rund 20.000 Mitarbeiter von Schlachtbetrieben in NRW bis spätestens zum kommenden Freitag getestet werden. In Gelsenkirchen konnte die Testreihe 48 Stunden vor der Vorgabe des Landes weitestgehend abgeschlossen werden. Lediglich Beschäftigte, die sich im Urlaub befinden oder krank geschrieben sind, müssen noch zu einem späteren Zeitpunkt getestet werden.

Mitarbeiter wohnen nicht in Sammelunterkünften

Die bisher negativen Ergebnisse in Gelsenkirchen sind nach Einschätzung des Gesundheitsamtes der Stadt unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Mitarbeiter nicht in Sammelunterkünften wohnen. Gesundheitsdezernent Wolterhoff und Klaus Mika, der Leiter des Gesundheitsamtes, hatten Mittwoch mit dem Betriebsleiter im Schlachthof vor Ort über weitere Maßnahmen gesprochen, um die Produktion im Betrieb und die Gesundheit der Beschäftigten weiterhin zu gewährleisten.

Stadt hat die Listen der Beschäftigten geprüft

Die Stadt war vom Land wegen der Häufung von Coronafällen im Landkreis Coesfeld angewiesen worden, die Tests in dieser Woche durchzuführen. „Wir haben bereits vor dem Wochenende Kontakt mit dem Unternehmen im Schlachthof aufgenommen und die Listen der Beschäftigten geprüft, um unverzüglich die angeordneten Tests durchführen zu können, obwohl wir keine medizinischen Hinweise auf einen Ausbruch hatten. Diese ruhige, planmäßige und zielorientierte Koordination der anstehenden Aufgaben werden wir in Gelsenkirchen auch in den kommenden Wochen fortsetzen und uns dabei auch nicht von Anwürfen Dritter beirren lassen, die versuchen, die Krise ohne Kenntnis der Sachlage für ihre Zwecke zu nutzen“, so Karin Welge, die Leiterin des Gelsenkirchener Krisenstabs.

Die CDU hatte die aus ihrer Sicht späte Ansetzung der Tests kritisiert.