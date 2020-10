Von den Einschränkungen wegen der rasant steigenden Corona-Infektionszahlen betroffen sind auch Beisetzungen. Einen Abschied von verstorbenen Angehörigen zu organisieren ist in diesen Tagen besonders schwierig. Da Beisetzungen sich im Gegensatz zu Hochzeiten und runden Geburtstagsfeiern jedoch nicht beliebig verschieben lassen und Prognosen kaum möglich sind, müssen Angehörige und Bestatter täglich mit veränderten Vorgaben rechnen. Stand 17. Oktober gilt: In der Trauerhalle und auf dem Weg zum Grab sind bis zu 25 Trauernde erlaubt, in der vergangenen Woche waren es noch 50.

Auf jeden Fall gilt die Pflicht zu Mund-Nasen-Schutz, wo immer der Mindestabstand nicht gewährleistet ist. In der Trauerhalle müssen die Gäste feste Sitzplätze einnehmen, die Bestatter halten Teilnehmerlisten zur Nachverfolgung im Fall des Falles parat.

Stadt wünscht sich landeseinheitliche Regelungen

Wie lange allerdings die Zahl 25 als Limit gilt, ist noch völlig unklar. Am Freitagnachmittag sprechen Landesregierung und Oberbürgermeister miteinander. Danach könnte es durchaus entsprechend den im Bund besprochenen neuen Grenzen für Feiern aller Art entsprechend eine Reduzierung auf höchstens zehn Gäste geben – könnte. Ob es so kommt, mag Stadtsprecher Martin Schulmann nicht prognostizieren. „Die Frage ist ja auch, ob es überhaupt landesweite Regeln für Beisetzungen gibt oder ob das in den Kommunen geregelt wird“, gibt er zu Bedenken. Dass es neue Regeln noch am Wochenende gibt, hält er für unwahrscheinlich. Dass am Montag von der Kommune neue Grenzen ab Dienstag beschlossen werden hingegen schon. In Nachbarstädten wie Herne galt am Freitag zum Teil gar noch die Höchstzahl von 49 Gästen in der Trauerhalle. „Wir als Stadt würden uns wünschen, dass es einheitliche Regeln für Beisetzungen diese Fälle landesweit gibt,“ betont Schulmann.

Im Lockdown waren nur drei Angehörige zugelassen

Im Lockdown im Frühling hatte es Phasen gegeben, in denen lediglich die drei engsten Angehörigen Beisetzungen begleiten durften, Trauerfeiern waren gänzlich untersagt, die Trauerhallen geschlossen. Später waren bis zu zehn Gäste zugelassen, streng abhängig vom Verwandtschaftsgrad.

Eine Verabschiedung von Verstorbenen in der Trauerhalle ist derzeit noch unter Einhaltung der Hygieneregeln erlaubt, versichert Andrea Eckert von Gelsendienste. Desinfektionsmöglichkeiten werden vor Ort vorgehalten. Aber auch sie hält weitere Einschränkungen durch Landesvorgaben für denkbar.

Schwierige Auswahl unter engen Verwandten

Simon Urbanski, Mitarbeiter des Bestattungsunternehmens Münstermann, hält die Kunden ständig auf dem Laufenden, bittet jedoch auch darum, den „Worst Case“ und somit eine drastische Reduzierung im Blick zu halten. „Das wäre für den Trauerprozess sehr schade. Eine Auswahl zu treffen unter Geschwistern oder anderen Angehörigen, wer dabei sein darf – das ist sehr schwierig“, gibt er zu bedenken. Gerade deshalb bemühe man sich, die Kunden so früh wie möglich auf denkbare neue Beschränkungen hinzuweisen.