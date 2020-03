Corona: Behörde bewilligt 50.000 Anträge auf NRW-Soforthilfe

Die Bezirksregierung Münster meldet allein 50.000 Anträge auf NRW-Soforthilfe aus aus Münster und der Emscher-Lippe-Region am Wochenende.

Auf ein großes Echo ist die am Freitag gestartete „NRW-Soforthilfe 2020“ für kleine und mittelständische Betriebe und Solo-Selbstständige gestoßen. Das meldet die Bezirksregierung Münster. Der Behörde zufolge sind am Wochenende (28./29. März 2020) allein aus Münster und der Emscher-Lippe-Region 50.000 Anträge eingegangen.

Fünf Bezirksregierungen bewilligten zusammen mehr als 100.000 Anträge

Alle fünf Bezirksregierungen bewilligten bereits am Wochenende gemeinsam mehr als 100.000 Anträge auf Soforthilfe. Aus dem Münsterland und der Emscher-Lippe-Region gingen an beiden Wochenendtagen zusammen rund 50.000 Anträge ein, die nach Angaben der Behörde in Münster sehr zügig bearbeitet und beschieden werden konnten.

Dank über die sozialen Medien

„Eine großartige Leistung, ich bin echt stolz auf Sie“, mailte Regierungspräsidentin Dorothee Feller den 160 Mitarbeitern, die dafür freiwillig am Samstag und Sonntag (28./29. März 2020) im Einsatz waren. Viele Antragsteller bedankten sich laut Bezirksregierung in den sozialen Medien für die schnelle Hilfe. Ein Antragsteller habe beispielsweise bei Twitter geschrieben: „Danke für die schnelle Wochenendarbeit; das nimmt Existenzsorgen! Lange nicht so von der Handlungsfähigkeit des Staates überzeugt gewesen.“

Die Bezirksregierung Münster hat zu diesem Hilfsprogramm für kleine und mittlere Betriebe sowie Solo-Selbstständige eine Hotline eingerichtet. Sie ist Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr und Samstag und Sonntag von 8 bis 18 Uhr unter 0251 411 3400 geschaltet. Kontakt ist auch per per Mail möglich: info-soforthilfe@brms.nrw.de

