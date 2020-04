Corona: Akademie lädt Jugendliche zum kostenlosen Musizieren

Die Mädchen-Musik-Akademie in Gelsenkirchen bietet in Zeiten der Corona-Pandemie ein kostenloses Lernangebot für Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre im Internet.

Gelsenkirchen. Mädchen-Musik-Akademie Gelsenkirchen bietet allen Kindern und jungen Erwachsenen bis 27 Jahre ein kostenloses Musik-Lernangebot im Internet.

Zwar öffnen in dieser Woche die Schulen für einige Jahrgänge wieder ihre Pforten, es gibt aber nach wie vor genügend Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die momentan die meiste Zeit des Tages daheim verbringen müssen. Ihnen bietet die Mädchen-Musik-Akademie (MMA) ein kostenloses Online-Angebot, um auch in Zeiten der Corona-Pandemie ein Musikinstrument zu erlernen.

„Wir möchten qualitativ hochwertigen, einfach zugänglichen Unterricht per Video bieten und laden alle Interessierten dazu ein, bei diesen Kursen mitzumachen“, sagt Julian Rybarski, der die MMA im Jahr 2006 unter Trägerschaft des Mädchenzentrums Gelsenkirchen gegründet hat und bis heute auch deren Leiter ist. Das Ziel lautet: Mädchen und jungen Frauen den Zugang zu populärer Musik zu ermöglichen.

Angebot richtet sich an Kinder und junge Erwachsene bis 27 Jahre

Gesangsdozentin Denise Mäckenstock und Akademie-Leiter Julian Rybarski hoffen, dass ihr neues Online-Angebot auf eine breite Resonanz stößt. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Von Workshops an Schulen über Gesangs- und Instrumentalunterricht bis hin zu musikalischen Projekten gegen Rassismus, Konzerten und weiteren musikalischen Events bietet die MMA seitdem Popmusik als Kulturtechnik und macht sie für Mädchen und junge Frauen bis 27 Jahre erfahrbar. Normalerweise finden wöchentlich an mindestens drei Tagen Einheiten im Musikunterricht statt – darunter das Bandcoaching oder das Songwriting-Projekt „Groove Together“ im MMA-Proberaum am Haus der Jugend des DGB.

„Wir möchten gerade in dieser Zeit verstärkt für unsere Teilnehmerinnen da sein und neue, passende Möglichkeiten des Unterrichts entwickeln“, sagt Gesangsdozentin Denise Mäckenstock. In Rekordzeit seien qualitativ hochwertige Videos produziert, Social Media aktiviert und die MMA-Website hochgezogen worden. Das Angebot richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene.

Die Lehrvideos für Gitarre, Bassgitarre, Schlagzeug und Klavier stehen Interessierten und Teilnehmenden ab sofort bereit. Weitere Inhalte wie Theorie, Songwriting und Gesang folgen bald. Das Projekt wird gefördert durch den Landesmusikrat NRW, das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW, den Kulturraum „Die Flora“ sowie die Stadt Gelsenkirchen. Infos: www.mma-nrw.de oder 0170 593 56 53.