Innenstadt-Baustelle Contipark nimmt neues Parkhaus in Gelsenkirchen in Betrieb

Gelsenkirchen Contipark hat das Parkhaus Sellhorststraße eröffnet. ADAC und Deutsche Bank ziehen bald in den Komplex. Das Projekt hat eine lange Vorgeschichte.

Alt, unansehnlich, mit 570 Stellplätzen zu groß und längst nicht mehr wirklich ausgelastet: So stand das Parkhaus Sellhorststraße, lokal eher als "Fina-Parkhaus" bekannt, bis Ende 2018 am Rand der City. Im September 2019 wurde an gleicher Stelle der Grundstein für den Neubau gelegt, der wirksam zur Innenstadtbelebung beitragen soll und in direkter Nachbarschaft ein neues Parkhaus mit einem Wohn- und Geschäftsgebäude vereint. Bauherr: Der ADAC Westfalen, der das Projekt nach anfänglichen Vergabe-Querelen 2015 zwischenzeitlich auf Eis gelegt hatte. Mit seiner neuen Geschäftsstelle und einem Prüfcenter wird der Autoclub neben der Deutschen Bank Ankermieter. Der Immobilienkomplex bietet zudem Platz für 27 öffentlich geförderte Wohnungen. Als Investitionssumme wurden zum Baustart 11 MillionenEuro angegeben.

Elf Millionen Euro werden in Gelsenkirchener Immobilienkomplex investiert

Nach rund 15 Monaten Bauzeit, mehrfach begleitet vom Protest einiger Arbeiter eines Subunternehmers, die Lohn einforderten, hat der Parkhausbetreiber Contipark diese Woche wieder die Bewirtschaftung des Parkhauses Sellhorststraße nördlich des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs übernommen. Contipark hatte das 1980 erbaute Parkhaus im Rahmen der Übernahme des Parkgeschäfts des Mineralölkonzerns Fina 1990 zusammen mit 14 weiteren Objekten erworben. Das Unternehmen betreibt in Deutschland und Österreich in über 200 Städten mehr als 570 Parkeinrichtungen und ist nach eigenenAngaben Marktführer in Deutschland.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Der Parkhausbetreiber suchte 2014 nach einem Projektpartner, der den Neubau in der Gelsenkirchener Innenstadt gemeinsam mit dem Unternehmen weiterentwickeln würde. "Mit dem ADAC Westfalen, der Stadt Gelsenkirchen und dem Gelsenkirchener Planungsbüro für Architektur und Stadtplanung Dr. Schramm und Partner waren die passenden Partner dafür gefunden. Gemeinsam entschied man, das alte Gebäude abzureißen und an dieser Stelle den Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses inklusive eines Parkhauses zu errichten", erinnert Contipark nun an die Vorgeschichte der neuen Immobilie. Contipark veräußerte im Zusammenhang mit dem Projekt zuvor sein Erbbaurecht für das Grundstück an den ADAC Westfalen.

ADAC und Deutsche Bank ziehen im ersten Quartal ein

Bis Frühjahr will der ADAC seine „Geschäftsstelle der Zukunft“ inklusive Prüfzentrum eröffnen, die Deutsche Bank wird ihren Filialsitz im ersten Quartal 2021 verlegen. Mit dem ADAC Westfalen hat Contipark einen langfristigen Pachtvertrag für das Parkhaus geschlossen.

14 Sonderstellplätze für Frauen mit Kameraüberwachung und Notruffunktion

250 Stellplätze hat das Gebäude, neben acht Stellplätzen für mobilitätseingeschränkte Personen verfügt der Neubau außerdem über 14 Sonderstellplätze für Frauen, die mit Kameraüberwachung und Notruffunktion ausgestattet sind. Weitere technische Details: Ein Kennzeichenerfassungssystem gewährleistet laut Contipark eine zügige Ein- und Ausfahrt, die Kassenautomaten akzeptieren neben Bargeld auch zahlreiche bargeldlose Bezahlmethoden. Das Haus ist auf den Kundenservice des Betreibers aufgeschaltet, geplant ist außerdem ein Anschluss an das städtische Parkleitsystem.

Vermietung von Dauerstellplätzen läuft bei Contipark

Der Tagessatz fürs Parken liegt bei fünf Euro, mit der Kundenkarte des Unternehmens reduziert er sich auf drei Euro. Dauerstellplätzekönnen ab sofort über das Online-Kundenportal www.mein-contipark.de gebucht werden.

+ Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

+ Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

+ Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook