Containerbrand: Feuer beschädigt Gelsenkirchener Schul-Anbau

Gelsenkirchen-Buer. Brennende Müllbehälter musste die Gelsenkirchener Feuerwehr löschen. In Buer ist der Schaden erheblich. Flammen griffen auf die Gesamtschule über

Gleich mehrfach rückten am frühen Samstagmorgen die Einsatzkräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen zu brennenden Müllcontainern im Norden Gelsenkirchens aus. Besonders gravierend war der Brand an der Straße „Am Spritzenhaus“.

Anbau an der Gesamtschule Buer-Mitte für Teile der Haustechnik

Um 3:41 Uhr traf die erste Alarmmeldung bei der Leitstelle der Feuerwehr ein. Gemeldet wurde ein brennender Müllcontainer in der Straße „Am Spritzenhaus“. Als die ersten Kräfte eintrafen, hatten die Flammen bereits auf die Dach- und Fassadenkonstruktion des unmittelbar angrenzenden Gebäudes übergegriffen. „Es handelte sich hierbei um einen Anbau der Gesamtschule Buer-Mitte, in dem Teile der Haustechnik untergebracht sind“, sagte Feuerwehrsprecher Carsten Jost.

Der Einsatzleiter forderte umgehend weitere Kräfte an. Einheiten der Feuerwache Buer rückten aus. Aufwendig musste im weiteren Einsatzverlauf die Dachverkleidung des Anbaus „aufgenommen werden, um auch an die letzten Glutnester zu gelangen“, so die Feuerwehr. Die Lüftungsmaßnahmen im Gebäudeinneren nahmen zudem eine gewisse Zeit in Anspruch. Gut zwei Stunden nach der Alarmierung konnte der Einsatz schließlich abgeschlossen werden.

Zeitungsstapel und Papiercontainer offenbar angezündet

Während der Löschzug Buer noch an der Schule beschäftigt war, gingen um 3:51 Uhr und 4:16 Uhr zwei weitere Feuermeldungen in der Leitstelle ein. Am Brößweg brannte der Inhalt eines Altpapiercontainers, das Feuer dort konnt schnell gelöscht werden. Direkt im Anschluss und fußläufig nur ein paar hundert Meter entfernt, stand ein Stapel Zeitungen in Flammen, der zur Verteilung bereit lag. Auch in diesem Fall hatten die Einsatzkräfte der Wache Hassel das Feuer laut Jost „schnell im Griff“.

Die Polizei Gelsenkirchen leitete in allen Fällen Ermittlungen zur Brandursache ein.

