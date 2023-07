In Gelsenkirchen-Ückendorf sind am Donnerstagabend fünf Seecontainer mit Altreifen abgebrannt.

Feuerwehreinsatz Container brennen in Gelsenkirchen – starke Rauchentwicklung

Gelsenkirchen. Am Donnerstagabend sind in Gelsenkirchen nach Feuerwehrangaben Seecontainer abgebrannt. Schwarzer Rauch ließ zunächst Schlimmeres befürchten.

Auf einem Gelände an der Almastraße in Gelsenkirchen-Ückendorf sind am Donnerstagabend gegen 21 Uhr fünf Seecontainer mit Unrat und Altreifen abgebrannt. Eine schwarze Rauchwolke war weithin sichtbar, wie die Feuerwehr mitteilte – sie rückte deshalb mit einem Großangebot aus.

Denn zunächst sei die Feuerwehr von einem Lagerhallenbrand ausgegangen, wie ein Feuerwehrsprecher am späten Abend erklärte. Erst nach dem Erfassen der Lage sei der Alarm zurückgestuft worden. Bei dem gut zweistündigen Einsatz kamen rund 50 Feuerwehrleute zum Einsatz, gegen 22.30 Uhr waren nur noch letzte Glutnester zu bekämpfen.

Seecontainer in Gelsenkirchen-Ückendorf brennen ab – Ursache noch unklar

Warum die Seecontainer in Brand gerieten, konnte die Feuerwehr am Abend noch nicht sagen. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. (baro)

