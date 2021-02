Consol-Theater: Festival-Einladung für Stück „Löwenherzen“

Das im Auftrag des Gelsenkirchener Consol-Theaters geschriebene Stück „Löwenherzen“ ist zum 37. Theatertreffen „Westwind“ in Köln eingeladen worden.

Noch ein Grund zur Freude für das Consol-Theater in Gelsenkirchen-Bismarck: Andrea Kramers jüngste Inszenierung „Löwenherzen“ hat eine Einladung zum 37. Theatertreffen „Westwind“ erhalten. Im Mai 2021 soll die Produktion im Rahmen des Festivals voraussichtlich zweimal im ausrichtenden Comedia-Theater in Köln zu sehen sein.

Bereits Anfang Februar ist die Produktion „Löwenherzen“ für die Mülheimer „Kinderstücke“ nominiert worden, die ebenfalls im Mai 2021 stattfinden. Und am vergangenen Sonntag hat das Stück aus der Feder von Nino Haratischwili zudem einen deutsch-niederländischen Autorenpreis erhalten.

Autorin Haratischwili folgt auf Sibylle Berg und Roland Schimmelpfennig

In der Begründung der Auswahljury für das „Westwind“-Theatertreffen heißt es unter anderem: „Mit poetischer Leichtigkeit gewährt das Ensemble Einblicke in die Lebenswelten dieser Kinder mit ihrer Zuversicht, Klugheit und ihrem Mut.“ In Gelsenkirchen wird die Produktion voraussichtlich ebenfalls im Mai zu sehen sein.

Das Consol-Theater hatte die Autorin Nino Haratischwili gemeinsam mit der finanzierenden Kunststiftung NRW beauftragt, dieses Stück zu schreiben. In Folge von Auftragswerken an Sibylle Berg und Roland Schimmelpfennig ist es so gemeinsam gelungen, erneut eine renommierte Autorin zu gewinnen, die ein Stück für junges Publikum geschrieben hat.

