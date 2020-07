Die Band Roads & Shoes tritt im Kulturbiergarten am Michaelshaus in Gelsenkirchen-Buer auf.

Kultur in Buer Comedy, Killer und Kulturbiergarten am Wochenende in Buer

Es geht wieder los mit Veranstaltungsformaten – natürlich unter Corona-Schutzbedingungen. Die Tipps für das Wochenende in Gelsenkirchen-Buer.

Die Kulturszene im Stadtnorden erwacht aus dem Dornröschenschlaf – oder sollte man Corona-Schlaf sagen? Langsam und vorsichtig wagen die Akteure den Versuch einer „neuen Normalität“. Und so kehrt sie auch an dieser Stelle ein, die Normalität, und diese Rubrik wird wieder ein Platz für Ankündigungen von Kulturveranstaltungen.

Comedy im Kirchgarten

Die „Sommerkultur am Café 42“ geht weiter mit einer Premiere des Formates „Lachpott-Comedy“ von und mit Sven Pörsch. Wobei es, streng genommen, nur eine halbe Premiere ist. Bislang nämlich war die Reihe in Herne beheimatet und hatte im März am neuen Ort erstmals stattfinden sollen. Das wird nun im Kirchgarten der Christuskirche an der Bergstraße 7a nachgeholt. Los geht es am heutigen Freitag, 24. Juli, um 19.30 Uhr – übrigens auch bei Regen, dann aber in der Kirche und auch nur mit „sicheren“ 42 Plätzen. Daher ist eine Anmeldung Pflicht unter info@cafe-42.de.

Theater im Kino

KInomacher Michael Meyer (links) und Theaterleiter Ralf Kolecki vor der Schauburg in Gelsenkirchen-Buer. Dort läuft das „Met Opera Opernfestival“. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Opernfans kommen in diesem Sommer was Festspiele betrifft nicht auf ihre Kosten. Allesamt sind sie abgesagt. Grund genug für die Schauburg, das „Met Opera Opernfestival“ zu zeigen und die Highlights der New Yorker Oper nach Buer und auf die große Leinwand zu holen. Am Sonntag, 26. Juli, steht an der Horster Straße 6 der „Barbier von Sevilla“ auf dem Programm. Los geht es um 18 Uhr. Gezeigt wird die Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Tickets gibt es online unter schauburg-gelsenkirchen.de.

Ganz großes Kino

Noch ist die Welt in Ordnung: Jimmy „The Gent" Conway (Robert De Niro, l.) nimmt Henry Hill (Ray Liotta, r.) in der "Familie" auf ... . Foto: Verleih

Damit nicht genug: In Ermangelung neuer Streifen setzt das buersche Kult-Kino auf Bewährtes und feiert mit so manch einem Klassiker „125 Jahre Kino“. So steht gleich am heutigen Freitag, 24. Juli, der Film von Martin Scorsese „Goodfellas – Drei Jahrzehnte der Mafia“ auf dem Programm. Wer starke Nerven hat, kann sich am Montag, 27. Juli, das nicht alltägliche Vergnügen gönnen, Alfred Hitchcocks „Psycho“ auf der großen Leinwand zu sehen. Und wer ganz hart im Nehmen ist, schaut sich am Sonntag, 26. Juli, „Der Exorzist“ im Director’s Cut an. Täglich wird ein Kult-Film gezeigt, immer um 17.15 und um 20.15 Uhr. Das komplette Programm steht online unter schauburg-gelsenkirchen.de.

Kulturbiergarten

Dass „Rock am Dom“ ausfällt, das steht schon lange fest. Ganz dem Corona-Virus geschlagen geben wollen sich die Macher jedoch nicht – und ersannen eine charmante Alternative: den Kulturbiergarten an der unteren Hochstraße. Am Donnerstag, 30. Juli, steigt um 19 Uhr die Premiere (der Biergarten öffnet schon um 16 Uhr). Für das Programm sorgen dann der Kabarettist Len Mette, der mit seiner Band anreist und in einer Symbiose aus Buchlesung, Kabarett und Livemusik einen Einblick erlaubt in den Behandlungsalltag einer psychosomatischen Klinik, deren ernstzunehmende und auch witzige Begebenheiten. Daneben stehen „Roads & Shoes“ auf der Bühne, zwei Songschreiberinnen, die musikalisch erzählen vom Frühstück im Bett, vom Heimweh, vom Meer-Sehen, von der Lyrik im Alltag eben. Die Zahl der Zuschauer ist beschränkt, eine Ticketbuchung daher ratsam. Weitere Informationen gibt es unter rock-am-dom-gelsenkirchen.de.