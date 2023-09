Clint Eastwood als „Dirty Harry“ im Gelsenkirchener Kino

Der Krimi „Dirty Harry“ mit Clint Eastwood in der Titelrolle läuft am 29. September im Gelsenkirchener Kino „Schauburg“.

Gelsenkirchen. Im Gelsenkirchener Kino „Schauburg“ warten ein Sci-Fi-Film aus dem Ostblock und ein Krimi-Klassiker mit Clint Eastwood auf die Besucher.

Als die westliche Welt in den 50er Jahren die ersten aufwendigeren Science-Fiction-Produktionen ins Kino brachte, wollte der Ostblock eine passende Antwort darauf geben. Das Ergebnis ist „Der schweigende Stern“, eine Co-Produktion der ehemaligen DDR und Polen aus dem Jahr 1960. Die Geschichte basiert auf dem Roman des renommierten Sci-Fi-Autor Stanislaw Lem. Und der fertige, von früheren DDR-Filmstudio Defa produzierte Film ist nun im Kommunalen Kino („KoKi“) in der „Schauburg“ zu sehen.

Romanze: Bankerin will zur Opernsängerin umschulen

Steve McQueen spielte im Jahr 1968 den Detektiv Frank Bullit. Mindestens genauso berühmt geworden ist sein schwarzer Ford Mustang. Foto: dpa Picture-Alliance

Der Film erzählt von einer Expedition zur Venus, die schnell zum Vorschein bringt, dass die gesamte Erdbevölkerung in akuter Gefahr schwebt. Die Aufführung ist Teil des Rahmenprogramms zur Ausstellung „Leseland DDR“, die derzeit läuft und noch bis zum 19. November im Bildungszentrum an der Ebertstraße 19 zu besichtigen ist. Er läuft im Filmpalast „Schauburg“ an der Horster Straße 6 in Buer am Dienstag, 3. Oktober, um 17.30 und 20 Uhr.

Zweiter „KoKi“-Film in dieser Spielwoche ist die Romanze „Verrückt nach Figaro“, die von einer Fondsmanagerin erzählt, die das Banker-Leben satt und lieber Opernsängerin werden will. Unterricht nimmt sie bei einer gefürchteten Diva in den schottischen Highlands, die auch noch einen anderen Gesangsschüler unter ihre Fittiche genommen hat. In der „Schauburg“: So. 12.45 Uhr sowie Mo. 17.30 und 20 Uhr. „KoKi“-Karten kosten einheitlich sechs Euro.

Steve McQueen rast in „Bullit“ im Ford Mustang durch San Francisco

In der Klassiker-Reihe anlässlich des 100-jährigen Geburtstags des Hollywood-Studios Warner Brothers läuft am heutigen Freitagabend in der „Schauburg“ ein Doppelpack mit zwei Kult-Krimis: Zunächst fährt Steve McQueen in seinem legendären Ford Mustang in „Bullit“ über die Straßen von San Francisco, dann ermittelt Clint Eastwood an gleicher Stelle als „Dirty Harry“. Beide Filme werden in der englischen Originalversion gezeigt und laufen um 16.15 und 20 Uhr jeweils nacheinander.

