Cirque Bouffon verlagert seine Uraufführung ins Internet

Das Team des Cirque Bouffon hat sich auch in Gelsenkirchen einen treuen Freundeskreis erarbeitet.

Cirque Bouffon wollte die Uraufführung des neuen Programms eigentlich in Gelsenkirchen steigen lassen. Nun läuft sie am 5. Mai als Live-Stream.

Die Uraufführung der neuen Show „Bohemia“ sollte ursprünglich Ende März auf dem Vorplatz des Musiktheaters im Revier (MiR) stattfinden, doch die Corona-Pandemie verhinderte diese Pläne. So wird der Cirque Bouffon, der sich aufgrund zahlreicher umjubelter Vorstellungen auch in Gelsenkirchen einen großen Freundeskreis erarbeitet hat, nun ins Internet ausweichen. Dort wird „Bohemia“ am Mittwoch, 5. Mai, ab 19.30 Uhr im Live-Stream gezeigt.

Bereits erworbene Karten können gegen Zugangscodes umgetauscht werden

„Wir haben keine andere Wahl. In Zeiten wie diesen müssen wir ganz neue Wege gehen und Möglichkeiten finden, uns wieder unserem Publikum zu präsentieren“, erklärt Bouffon-Chef Frédéric Zipperlin und ergänzt: „Kultur muss trotz Corona stattfinden. Sie ist geistiger Boden und Grundbedürfnis – nicht nur für uns Künstler, sondern auch für unser Publikum.“

Das Live-Streaming ist für Käufer des Zugangscodes exklusiv. Karten sind ab Donnerstag, 29. April, für 29 Euro erhältlich unter: www.streamyourartist.de und www.kölnticket.de. Bereits erworbene Karten für „Bohemia“ können bei Westticket gegen einen Zugangscode zum Live-Streaming umgetauscht werden. Mehr Infos www.cirque-bouffon.com.