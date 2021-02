Cineasten sollen Liebeserklärung an „Schauburg“ verfassen

Der „Geheime Filmclub Buio Omega“ lädt zum Wettbewerb ein: Cineasten sollen Liebeserklärung an das Gelsenkirchener Kino „Schauburg“ verfassen.

Der „Geheimnisvolle Filmclub Buio Omega“ feiert in diesem Februar sein 22-jähriges Bestehen. Gern hätte er dies im Rahmen einer Filmmatinee in der „Schauburg“ zelebriert. Doch das Traditionshaus in Buer ist wegen der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen – genau wie alle anderen Kinos in Deutschland. Statt gemeinsam Filme zu genießen, ruft der Verein zur Teilnahme an einem Wettbewerb auf. Dabei soll jeder Cineast eine persönliche Liebeserklärung an die „Schauburg“ verfassen.

Das Kino ist von Beginn an der Austragungsort der monatlichen Sitzungen des Filmclubs, zu denen auch immer eine Filmmatinee am Samstagvormittag gehört. „Das ist ein wundervolles Privileg, denn wo gibt es heutzutage noch ein solches Kino? Der Prachtbau hat immer auf unsere Aktivitäten abgestrahlt und so manchem Buio-Hit erst den rechten Glanz verliehen“, schreiben die Vereinsverantwortlichen.

Liebeserklärung per Text, Foto oder Video an die „Schauburg“

Der in Gelsenkirchen beheimatete „Geheime Filmclub Buio Omega“ feiert in diesem Februar seinen 22. Geburtstag. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Weil eine persönliche Zusammenkunft zum Ehrentag aufgrund der Pandemie keine Option ist, hat der Filmclub die Aktion „The Burg ist unser Castle“ ins Leben gerufen. Jeder Teilnehmer kann einen Text, ein Bild oder eine Videobotschaft anfertigen. Hauptsache, es ist eine Liebeserklärung an die „Schauburg“. Die Werke können per E-Mail (info@buio-omega.de) geschickt oder auf Facebook gepostet werden.

Ein Filmclub-Komitee wählt unter allen Einsendungen die fünf besten Arbeiten aus. Hauptgewinn: Ein Clubausweis, der ein Jahr lang freien Eintritt zu den Filmmatineen gewährt. Einsendeschluss soll der 1. März sein. Mit dieser Aktion soll auch die Laune des seit Monaten unter der Pandemie leidenden „Schauburg“-Teams aufgehellt werden.