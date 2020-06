Christus-Gemeinde in Buer nimmt Jugendarbeit wieder auf

Die evangelische Dreifaltigkeitskirche in Gelsenkirchen. Die Christus-Kirchengemeinde in Gelsenkirchen-Buer nimmt ab Montag wieder ihre Jugendarbeit auf.

Die Evangelische Jugend der Christus-Kirchengemeinde Buer nimmt ihre Arbeit am Montag, 15. Juni, wieder auf. In den offenen Kinder- und Jugendtreffs an der Thomas- und der Dreifaltigkeitskirche wird es in den kommenden sechs Wochen ein abwechslungsreiches Programm geben. Aufgrund der aktuellen Schutzmaßnahmen sind die Plätze für das Angebot für jeden Tag limitiert, sodass eine Teilnahme nur mit vorheriger Anmeldung erfolgen kann.

Weitere Infos erhalten Sie über die Homepage der Kirchengemeinde, den Instagram- und Facebookaccount der Jugend, sowie telefonisch oder schriftlich bei Hannah Gruner: 0177 7794137 oder Hannah.Gruner@kk-ekvw.de.