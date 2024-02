Chemikalien gehortet: SEK stürmt drei Orte in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Spezialeinsatzkräfte der Polizei sind am Dienstagmorgen in Gelsenkirchen zu mehreren Adressen ausgerückt. Worum es bei den Ermittlungen geht.

Gegen 6 Uhr am Dienstagmorgen stürmten Spezieleinsatzkräfte der Polizei zwei Wohnungen und eine Lagerhalle in Gelsenkirchen-Resse und Erle. Hintergrund des Zugrtiffs sind Ermittlungen der Behörden gegen einen Mann und eine Frau, die im großen Stile Chemikalien gehortet haben sollen.

Ein Beobachter des Zugriffs an der Recklinghauser Straße in Resse spekuliert, dass mit den Chemikalien Sprengsätze oder Drogen hergestellt werden könnten, weshalb die Fahnder in Gelsenkirchen zugriffen. Kurz nach dem das mit Atemschutzmasken ausgestattete Soezialeinsatzkommando in eines der Objekte eingedrungen war, wurde ein Mann in schwarzer Jogginghose, weißem Unterhemd und mit einer schwarzen Augenbinde von Elitepolizisten in ABC-Schutzanzügen zur Identitätsfestellung in Gewahrsam genommen, wie ein Sprecher der Gelsenkirchener Polizei auf WAZ-Nachfrage bestätigt.

Der Zugriff erfolgte im Morgengrauen. Spezialeinsatzkräfte stürmten unter Atemschutz das Haus in Gelsenkirchen. Foto: Justin Brosch

Zu den Spekulationen um den möglichen Verwendungszweck der Chemikalien will sich die Polizei am Dienstagmorgen noch nicht äußern. „Das ist Gegenstand der Ermittlungen“, so ein Sprecher.

Aus Sicherheitsgründen seien aber auch Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes, sowie Experten der Feuerwehr aus Dortmund und Köln von der sogenannten „Analytischen Taskforce“ vor Ort gewesen. Und auch die Kräfte des Spezialeinsakommandos, die in unmittelbarer Nähe warteten, trugen Atemschutzmasken.

Zugriff in Gelsenkirchen: Ein Mann und eine Frau stehen im Verdacht, im großen Stil gefährliche Chemikalien gehortet zu haben. Foto: Justin Brosch

Was die Ermittler in den drei Objekten nun genau gefunden haben, dazu werde die zuständige Staatsanwaltschaft nach einer Auswertung Auskunft geben können, so der Sprecher der Gelsenkirchener Polizei.

Wir berichten weiter, sobald wir mehr gesicherte Informationen haben.

