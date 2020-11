Streit um die Altpapiersammlung: Die CDU will sich dafür einsetzen, dass die evangelische Gemeinde in Gelsenkirchen-Horst doch sammeln darf.

Streit um Altpapier CDU will im Gelsenkirchener Altpapierstreit vermitteln

Gelsenkirchen-Horst. Gelsendienste will nicht, dass die evangelische Kirchengemeinde Gelsenkirchen-Horst eine Altpapiersammlung durchführt. Die CDU will vermitteln.

Die evangelische Kirchengemeinde in Horst möchte gern am 14. November eine Altpapiersammlung durchführen – weil die Gemeinde dabei aber nicht mit Gelsendienste zusammenarbeiten will, sondern mit einem anderen Anbieter, hat der städtische Entsorgerbetrieb mit Verweis auf das Abfallgesetz darauf hingewiesen, dass die Gemeinde das nicht dürfe und die Sammlung untersagt.

Jetzt hat sich die Gelsenkirchener CDU in die Angelegenheit eingeschaltet – und plädiert für einen „Ermessensspielraum“. „Die Zusammenarbeit mit Gelsendienste hat seit vielen Jahren reibungslos funktioniert, so dass man die Verwunderung seitens der Kirchengemeinde nur zu gut verstehen kann“, sagt Alfred Brosch. Er ist CDU-Stadtverordneter und langjähriger Sprecher der CDU-Fraktion im Betriebsausschuss Gelsendienste.

Gelsenkirchener Betriebsausschuss soll sich mit dem Thema befassen

Ob das Abfallrecht tatsächlich die Grundlage für ein Verbot einer caritativen Sammlung richtig beschreibe, werde aus seiner Sicht nicht deutlich. „Daher bleibt zu hoffen, dass es einen Ermessensspielraum gibt und dieser genutzt wird, damit die am 14. November geplante Sammlung stattfinden kann“, so Brosch.

Der Betriebsausschuss sollte sich mit diesen und ähnlichen Fragestellungen zeitnah befassen, forderte er. „Möglicherweise verschärft gerade die Corona-Krise die Notwendigkeit solcher Initiativen, um Mindereinnahmen oder Mehrausgaben auszugleichen“, sagte der Lokalpolitiker. „Wenn dazu gerade Heranwachsende einen caritativ ausgerichteten Beitrag leisten wollen, sollten wir das auch ermöglichen.“

