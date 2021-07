CDU: Sascha Kurth als Kreisvorsitzender im Amt bestätigt

Gelsenkirchen. Er geht nun in seine dritte Amtsperiode: Sascha Kurth wurde für zwei weitere Jahre im Amt des CDU-Kreisvorsitzenden in Gelsenkirchen bestätigt.

Sascha Kurth führt die CDU Gelsenkirchen für zwei weitere Jahre an. Er wurde beim Kreisparteitag mit 96,2 Prozent der Stimmen in seinem Amt als Kreisvorsitzender bestätigt. Laut CDU gehe er damit in seine dritte Amtsperiode.

Mit Dr. Christina Totzeck, Andreas Batzel, Andreas Est als stellvertretende Vorsitzende, Malte Stuckmann als Schatzmeister und Alfred Brosch als Mitgliederbeauftragtem, die alle in ihren Ämtern wiedergewählt wurden, stellen die hiesigen Christdemokraten nach eigenem Empfinden „eine schlagkräftiges Team an der Spitze“.

Karl und Schmitt als Landtagswahlkandidaten nominiert

Den Vorstand ergänzen zehn Beisitzer. Dies sind: Lothar Jacksteit, Jan-Lukas Kirchhoff, Katharina Knappe, Stephanie Kurth, Birgit Lucht, Julian Pfeifers, Christian Rickes, Michael Schmitt, Dana Siempelkamp und Guido Tann.

Mit Blick auf die im nächsten Jahr anstehende Landtagswahl schlägt der Kreisparteitag der Wahlkreisvertreterversammlung für den Wahlkreis 73 (Gelsenkirchen I / Recklinghausen V), der die Gelsenkirchener Stadtbezirke Nord und West sowie Teile von Gladbeck umfasst, den Stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Markus Karl vor. Für den Wahlkreis 74 (Gelsenkirchen II) mit den Stadtbezirken Ost, Mitte und Süd hat der Kreisparteitag Michael Schmitt nominiert, Mitglied der Bezirksvertretung Süd.

