CDU: Haushalt stellt Weichen für mehr Wohneigentum

Zufrieden zeigt sich die CDU in Gelsenkirchen mit dem Haushaltsbeschluss hinsichtlich der Bau- und Eigentumsentwicklung in der Stadt. Dazu erklärt die Sprecherin der CDU-Fraktion im Ausschuss für Bauen und Liegenschaften, Stephanie Kurth: „Für uns als CDU war es immens wichtig, hier auch für die weitere Entwicklung von Wohneigentum und hier insbesondere der Eigentumsquote die richtigen Weichen zu stellen. Wie bekannt kämpft Gelsenkirchen mit einer der niedrigsten Eigentumsquoten der ganzen Bundesrepublik - ein Umstand, den wir an vielen negativen Aspekten in unseren Quartieren und Stadtteilen leider hautnah Tag für Tag miterleben müssen.“

Stephanie Kurt, Sprecherin der CDU-Fraktion im Ausschuss für Bauen und Liegenschaften in Gelsenkirchen. Foto: Foto: CDU

Union drängt auf Ausweisung neuer Baugebiete in Gelsenkirchen

Neben der Ausweisung neuer Baugebiete und der richtigen Weichenstellung im Rahmen der Bebauungspläne, komme beim Haushalt vor allem auch der Bewirtschaftung der bestehenden städtischen Flächen eine große Rolle zu, so Kurth weiter. „Dass wir auch im Jahr 2021 durch ein richtiges Management der bestehenden Wohn- und Erbpachtgrundstücke unseren Beitrag als Kommune leisten um den Menschen in unserer Stadt ihre eigenen vier Wände auf ihrem eigenen Grund und Boden zu ermöglichen, ist ein gutes Signal für die zukünftige Entwicklung unserer Stadt.“

Kurth räumte allerdings ein, dass diese seit Jahren aufgelaufene Problemlage nicht mit einem einzigen Haushaltsbeschluss zu lösen sei.