CDU Gelsenkirchen: SPD-Kritik spielt mit Ängsten der Bürger

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener CDU ist erbost über die SPD, nachdem die Sozialdemokraten anprangerten, dass die Polizeipräsidentenstelle noch vakant ist.

Das hat nicht lange gedauert: Nur wenige Stunden nachdem der Artikel der WAZ Gelsenkirchen online war, in dem beschrieben ist, wie und warum die hiesige SPD unzufrieden damit ist, dass der Posten des Gelsenkirchener Polizeipräsidenten nach mehr als einem Jahr immer noch unbesetzt ist, reagierte die CDU mit deutlicher Kritik an den Sozialdemokraten.

Die SPD „spielt mit den Ängsten der Bürger“, zeigen sich die Christdemokraten in einem Schreiben an die Redaktion deutlich empört. Dass sich die Menschen in unserer Stadt nicht sicher fühlen, weil die Stelle des Polizeipräsidenten nicht besetzt ist, sei „absoluter Unfug“, sagt die Vorsitzende im Kreispolizeibeirat Gelsenkirchen, Monika Kutzborski. „Wenn das subjektive Sicherheitsgefühl von Bürgerinnen und Bürgern in unserer Stadt Defizite hat, dann bestimmt nicht deswegen, weil es keinen Polizeipräsidenten oder keine Polizeipräsidentin gibt.“

Tatsächlich haben die Vertreter der SPD zuvor nicht explizit einen Kausalzusammenhang hergestellt und behauptet, dass sich die Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener sich unsicher fühlten, weil es keinen Polizeipräsidenten in der Stadt gibt. Dass sie so verstanden werden können, haben die Sozialdemokraten aber sicher einkalkuliert, als der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Lukas Günther, im Pressegespräch deutlich machte, dass ihm jedes Verständnis dafür fehle, dass die CDU-geführte Landesregierung die Polizeiführung unbesetzt lässt: „Für die SPD haben Sicherheit und Ordnung eine hohe Priorität. Die Menschen in Gelsenkirchen fühlen sich aber nicht sicher und das muss sich dringend ändern“, so Günther.

CDU-Frau Monika Kutzborski erwidert: „Die Stellenvakanz hat keinerlei Einfluss auf die erhobenen Vorwürfe. Klar ist doch: Die Neubesetzung würde nicht eine Straftat oder ein einziges Vergehen verhindern und auch unsere Beamtinnen und Beamten sind im Dienst auch ohne Polizeipräsenten nicht gehemmt. Im Übrigen bin ich der festen Überzeugung, dass die Behörde durch den Leitenden Polizeidirektor Peter Both aktuell erstklassig geführt und vertreten wird.“

Was die objektive Sicherheitslage anbetrifft, habe sich die Situation nicht zuletzt durch das „energische und vehemente“ Eintreten von NRW-Innenminister Herbert Reul gegen die Clankriminalität deutlich verbessert, behaupten die Gelsenkirchener Christdemokraten.

Unbesetzte Polizeipräsidentenstelle in Gelsenkirchen ist für Markus Karl (CDU) ein „Sommerlochthema“

Drastisch meldet sich auch Markus Karl, Kandidat der CDU bei der vergangenen Landtagswahl, zu Wort und holt zum Schlag gegen die SPD aus. Nach Karls Auffassung könnten sich die Menschen in NRW schließlich gerade „dank Innenminister Reul wieder sicher fühlen“. „Wenn SPD-Abgeordnete hier was konstruieren wollen, vergessen sie, wer bis 2017 die Polizei in NRW heruntergewirtschaftet hat: Das war die SPD Landesregierung! Und wenn die SPD meint, mit diesem Sommerlochthema die Nachrichtenlage beeinflussen zu können, zeigt das vielmehr mangels anderer ernstzunehmender Probleme, welch herausragende gute Arbeit in Düsseldorf geleistet wird“, so Markus Karl.

Deutlich weniger drastisch, aber ebenfalls den Innenminister in Schutz nehmend, äußert sich auch der Kreisvorsitzende der CDU, Sascha Kurth: „Natürlich würde die CDU eine Stellenneubesetzung ausdrücklich begrüßen und unterstützen. Wir sind sicher, dass Herbert Reul die Besetzung auch so schnell wie möglich vollführen wird. Uns eint aber auch der Wunsch nach einer guten Besetzung – und es ist doch auch klar, dass es bei den zahlreichen Vakanzen in NRW zunehmend herausfordernd wird, eine kleinere Landesbehörde – wie das Polizeipräsidium unserer Stadt – zu besetzen“.

