CDU Gelsenkirchen: Malte Stuckmann ist der OB-Kandidat

Als erste Partei in Gelsenkirchen hat die CDU am Freitag die Katze aus dem Sack gelassen: Malte Stuckmann ist der Kandidat der Christdemokraten für das Amt des Oberbürgermeisters. Am 13. September 2020 finden in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen statt.

Der Kreisvorstand der CDU hat sich in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig für den 41-jährigen Stuckmann ausgesprochen. Es gab keinen Gegenkandidaten.

„Seit etwa einem Jahr habe ich mit dem Gedanken auseinandergesetzt, als Kandidat anzutreten“, sagte Stuckmann am Freitagvormittag im Gespräch mit der WAZ. Sein Antrieb: „In Gelsenkirchen gibt es so viele Baustellen. Mir liegt viel daran, sie zu bearbeiten und bestenfalls zu beseitigen.“

Im Sommer habe er dann erstmals Gelsenkirchens CDU-Chef Sascha Kurth von seinen Ambitionen erzählt. „Wir haben in der Partei intensiv diskutiert und am Ende eine gute Entscheidung getroffen.“ Auf die Frage, ob Sascha Kurth als Parteivorsitzender nicht selbst Ambitionen gehabt habe ins Rennen zu gehen, wiegelt er ab: „Es gab keinen Zwist, es gab auch keine Kampfabstimmung.“

Malte Stuckmann ist verheiratet und hat zwei Kinder. Mit seiner Familie lebt er im Stadtteil Heßler. Er hat Jura studiert und arbeitet als Anwalt. In der CDU bekleidet er aktuell den Posten des Schatzmeisters.

Wir berichten in Kürze weiter.