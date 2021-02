CDU-Bezirksfraktion lässt Verbesserungsideen prüfen

Gelsenkirchen-Ückendorf/-Rotthausen/-Neustadt. Die CDU Bezirksfraktion Süd hat in Gelsenkirchen eine Reihe von Verbesserungen per Prüfauftrag angestoßen. Das sind die Vorschläge.

Wie die SPD hat auch die CDU-Bezirksfraktion Süd im Zuge der aktuellen Haushaltsdebatte eine Reihe von Prüfaufträgen an die Verwaltung gestellt, um die Lebensqualität im Quartier zu verbessern.

Für den Stadtteil Ückendorf haben die beiden Ückendorfer Bezirksvertreter der Union, Cornelia Richter und Lothar Jacksteit, eine Prüfung der Möglichkeit der Einrichtung einer Bushaltestelle der Linie 385 auf Höhe der Almastraße Ecke Grollmannstraße, die Sanierung des Fußwegs zur Bergmannstraße und eine Geschwindigkeitsanzeigetafel mit Solarbetrieb in der Dreißigerzone der Almastraße beantragt.

Vorschlag der Union: Hauptschule Dahlbusch soll Volkshaus als Aula benutzen können

Für Rotthausen lässt die CDU prüfen, inwieweit das Volkshaus Rotthausen in die Schulentwicklungsplanung eingebunden werden kann. Henning Voß, Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion Süd, erklärte dazu: „Seit mehreren Jahren ist das Volkshaus Rotthausen fast ungenutzt. Gutachten beschreiben kulturelle und bildende Angebote als die größte Chance für eine sinnvolle Nutzung der Räumlichkeiten.

Da sich im Nachbargebäude eine Niederlassung der Hauptschule am Dahlbusch finde, so Voß weiter, sehe die CDU eine Nutzung als Aula zugunsten der Schule als Möglichkeit, „um sowohl dem Leerstand des Volkshauses als auch den Platzmangel in der Hauptschule am Dahlbusch zu begegnen“.

Blitzer an Ampeln und an den Straßen sollen Raserszene im Stadtsüden abschrecken

Die Prüfaufträge der CDU für die Neustadt stehen im Zeichen von Sicherheit und Sauberkeit. So beantragte Bezirksvertreter Michael Schmitt sowohl Geschwindigkeits- als auch Rotblitzer an verschiedenen Stellen im Stadtteil, um die Raserszene wirksam zu bekämpfen. Um den Bahnhof und am Parkplatz an der Emmanuelstraße soll darüber hinaus der Ausbau der Straßenbeleuchtung geprüft werden.

Des Weiteren wurde beantragt, die Möglichkeit der Aufstellung von Taubenschlägen zu prüfen, um dem Verschmutzungsproblem rund um den Hauptbahnhof und insbesondere in der Unterführung an der Bokermühlenstraße auf tierschützende und effektive Weise zu begegnen.