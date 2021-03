Caritas Gelsenkirchen: Mit Rat und Hilfe gegen Energiearmut

Gelsenkirchen-Altstadt. Am Tag des Energiesparens (5. 03.) klemmen sich Stromspar-Teams der Caritas Gelsenkirchen ans Telefon. Sie beraten einkommensschwache Haushalte.

Am Tag des Energiesparens werden Stromspar-Teams in Gelsenkirchen bei einer einmaligen Aktion der Caritas einkommensschwache Haushalte zum Thema Energiesparen beraten.

Der internationale Tag des Energiesparens am 5. März könnte wichtiger denn je sein: Denn Lockdown und Homeschooling erhöhen den privaten Energieverbrauch und damit die Kosten – das belastet vor allem Haushalte mit geringen Einkommen.

Caritas Gelsenkirchen: Wir helfen online oder vor Ort im Haushalt

An der kostenlosen Hotline bietet das Team vom Stromspar-Check am internationalen Tag des Energiesparens am 5. März den Extra-Service.„Wir freuen uns auf viele Anrufe und haben ein kompetentes Team am Start“, erläutert die Projektleiterin Judith Przygodda. Die Hotline 0209 –177 9408 100 ist von 9 bis 15 Uhr besetzt. „Wir helfen weiter – mit einer ersten Telefonberatung oder einem kurzfristigen Termin für einen weitergehenden Check, online oder vor Ort im Haushalt.“

Mit Soforthilfen Energieverbrauch und damit Kosten reduzieren

Wer Sozialleistungen bezieht oder nur über eine geringe Rente verfügt, kann sich kostenlos und individuell beraten lassen. Wenn das zurzeit nicht in den Wohnungen möglich ist, beraten die Stromspar-Teams vom Caritasverband für die Stadt Gelsenkirchen grundsätzlich auch am Telefon oder im Video-Chat. Ob vor Ort, online oder am Telefon – die geschulten Team-Mitglider geben praktische Tipps zum energieeffizienteren Nutzungsverhalten. Mit Soforthilfen im Wert von bis zu 70 Euro wie LEDs, schaltbaren Steckerleisten und wassersparenden Duschkopf werden der Energieverbrauch und damit Kosten sofort reduziert.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

„Die persönliche Beratung im Haushalt findet unter strengen Hygieneauflagen statt, um alle Beteiligten gleichermaßen zu schützen“, so die Caritas. Der Hygieneplan umfasst unter anderem Abstandsregelungen, Desinfektion, die Nutzung von Mund-Nasen-Schutz, Lüftungshinweise sowie die umfassende Vorbereitung der Vor-Ort-Termine.

Bekämpfung von Energiearmut und Erreichung von Klimaschutzzielen

Seit 2008 gibt es den bundesweiten Stromspar-Check, in dem der Deutsche Caritasverband und der Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (eaD) die Bekämpfung von Energiearmut und die Erreichung von Klimaschutzzielen verknüpfen. Weitere Infos und Kontakt: www.stromspar-check.de; stromsparcheck@caritas-gelsenkirchen.de

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!