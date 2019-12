Caritas Gelsenkirchen hilft mit Fakten gegen rechte Parolen

Mit guten Argumenten rechte Parolen entlarven und entkräften – dabei will ein Argumentationstraining helfen, das die Caritas Gelsenkirchen anbietet. Mitfinanziert wird dieses Training durch das Landesprojekt „NRW weltoffen“ und die Stadt Gelsenkirchen. Über ein mit Akteuren vor Ort entwickeltes Handlungskonzept gibt es verschiedene Maßnahmen und Angebote, die Rassismus und Rechtsextremismus entgegenwirken sollen. Bei der Caritas geht es, wie gesagt, um Argumente. Die Trainerinnen, Ilayda Bostancieri und Ann-Marie Bappert, beide Sozialpädagoginnen, allerdings begannen erstmal mit Informationen über die vielen Formen von Rechtsextremismus, deren Symbolen und Organisationen.

Viele Gruppierungen deuten vorhandene Symbole für sich um

Rechte Symbole und Marken: Nicht selten vereinnahmen rechtsextreme Gruppierungen auch vorhandene Symbole oder auch Marken für sich, mit geringfügigen Veränderungen. Auch darauf machte das Seminar der Caritas Gelsenkirchen aufmerksam. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

„Den“ Rechtsextremismus gibt es nämlich nicht, er hat vielmehr viele Ausprägungen, Erscheinungsbilder und Insignien, weiß Ann-Marie Bappert. Von Kleidungsmarken über Zahlenkombinationen bis hin zu Fahnen oder gar Symbolen anderer Gruppierungen, die umgedeutet werden. Die Antifa-Flaggen etwa, die seitenverkehrt mit nach rechts gewandten Fahnen genutzt werden. Oder das dreiarmige Symbol Siziliens, die Trinakria, die nur leicht verfremdet ist.

rechte gewalt – gelsenkirchen liegt auf platz acht in nrwBei Argumentationshilfen geht es vor allem um die Entlarvung falscher Behauptungen, die vielleicht auch nur übernommen wurden von anderen. Etwa die Behauptung „Die Flüchtlinge bekommen doch mehr als die Hartz-IV_Empfänger“: Fakt ist: Hartz IV sind 409 Euro im Monat, Asylbewerber bekommen 315 Euro im Monat. Und EU-Zuwanderer bekommen nur Sozialleistungen aufgestockt, wenn sie zumindest einen Minijob haben. Auch das Argument „Die nehmen uns die Arbeitsplätze weg“ zieht nur bedingt. Asylbewerber dürfen in den ersten drei Monaten nicht arbeiten. Und wer aus einem sicheren Herkunftsland kommt, bekommt gar keine Erlaubnis.

EU-Zuwanderer haben keinen Anspruch auf Sprachkurse

Ann-Marie Bappert (links) und Ilayda Bostancieri von der Caritas Gelsenkirchen leiten die Argumentationstrainings. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Auch die Befürchtung „Wir können doch nicht alle aufnehmen“ geht an den Tatsachen vorbei: 86,3 Prozent aller Flüchtlinge leben in ihre Heimat umgebenden Ländern, bei denen es sich meist selbst um Entwicklungsländer handelt. Die Behauptung „Die wollen sich nicht integrieren oder Deutsch lernen“ trifft auch in der Regel nicht: Flüchtlinge haben oft eine hohe Motivation, dürfen aber erst Sprach- und Integrationskurse besuchen, wenn ihr Aufenthaltstitel anerkannt ist. EU-Zuwanderer haben darauf gar keinen Anspruch, müssten Kurse selbst bezahlen, was ihnen oft nicht möglich ist.

Aber in dem Seminar geht es nicht nur um Fakten, sondern auch um die Art der Auseinandersetzung. „Nicht provozieren, einander ausreden lassen, fair sein und Fairness einfordern und soweit möglich Entspanntheit ausstrahlen“, empfehlen die Trainerinnen. Eigentlich grundlegende Regeln für jede Auseinandersetzung, die allerdings im Eifer des Wortgefechts und bei extrem provokativen Statements nicht immer leicht einzuhalten sind. Ein weiterer zentraler Rat beim Argumentieren: Rechtsextremisten stellen sich gern als Opfer dar, obwohl sie weder verfolgt werden noch ausgegrenzt. Vielmehr neigen sie selbst dazu, anderen – wie etwa Flüchtlingen – Rechte abzuerkennen.