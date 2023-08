Caravan Salon: Gelsenkirchener will Camper des Jahres werden

Gelsenkirchen. Thomas Müller aus Gelsenkirchen-Beckhausen will am Samstag beim „Caravan Salon“ in Düsseldorf den Wettbewerb „Camper des Jahres“ gewinnen.

Thomas Müller aus Gelsenkirchen will am Samstag, 2. September, „Camper des Jahres“ werden. Dann steigt im Rahmen des „Caravan Salons“ auf dem Messegelände in Düsseldorf das Bundesfinale in diesem Wettbewerb, der vom ADAC organisiert und ausgerichtet wird. Insgesamt sieben Konkurrenten werden sich in mehreren Fahrübungen und Geschicklichkeitsprüfungen messen. Und der 54-Jährige, der im Stadtteil Beckhausen lebt, träumt vom großen Triumph.

Dank des Erfolgs im NRW-Landeswettbewerb des ADAC fürs Bundesfinale qualifiziert

Auf den Sieger wartet laut ADAC nämlich ein attraktiver Hauptpreis: eine 14-tägige Campingreise durch die USA inklusive Flug nach Las Vegas im Wert von mehr als 8000 Euro. Thomas Müller und seine Frau Michaela hatten sich durch den Erfolg auf NRW-Landesebene im vergangenen Frühjahr für das jetzige Bundesfinale qualifiziert. „Welche Prüfungen uns dort genau bevorstehen, wissen wir noch gar nicht“, sagte Müller im Gespräch mit der WAZ. Doch er ist sich sicher, dass er in seinem Wohnmobil auch wieder sein fahrerisches Geschick unter Beweis stellen muss.

Bei seinem Gefährt handelt es sich um einen Kastenwagen, der sechs Meter lang und drei Meter hoch ist und über 140 PS verfügt. Die genaue Typenbezeichnung lautet: Weinsberg CaraBus 600 MQH. Das Paar hat ihn aber auf den Namen „Diego“ getauft. Es sei nichts Superkomfortables, betont Müller. „Aber wir haben darin eine Küche, eine Dusche, ein WC und ein Bett – also alles, was man eigentlich braucht.“

Bereits am Freitag will das Ehepaar Müller in Düsseldorf anreisen. Es soll ein ausgiebiger Messe-Bummel folgen. Am Samstag geht es dann im Wettbewerb rund. Und ganz Gelsenkirchen drückt die Daumen.

