Cannabis-Geruch führt Polizei Gelsenkirchen zu Plantage

Die Polizei fand nicht nur Cannabis-Pflanzen in der Wohnung eines 33-jährigen Gelsenkircheners.

Gelsenkirchen-Buer. Aus der Wohnung eines 33-Jährigen hat es so stark gerochen, dass er seine Plantage nicht mehr verbergen konnte. Aber die Polizei fand noch mehr.

Ein deutlicher Rauschmittelgeruch hat die Polizei Gelsenkirchen am Donnerstag (4. Juni) zu einer Wohnung in Buer geführt, die ein 33-jähriger Gelsenkirchener teils zu einer Cannabis-Plantage umgebaut hatte. Der polizeibekannte Mann wurde vorläufig festgenommen.

Gerufen wurde die Polizei von einem Zeugen, der bereits seit einigen Tagen einen intensiven Cannabis-Geruch auf dem Gehweg eines Hauses am Nollenpad wahrgenommen hatte. Auch die Beamten nahmen den Geruch nach ihrer Ankunft deutlich wahr, was sie zu einer Kontrolle in der entsprechenden Wohnung veranlasste. Der dort wohnhafte Mann stimmte einer Durchsuchung zu.

Gelsenkirchener behauptete, nur für den Eigenbedarf anzubauen

In der Wohnung fanden die Beamten dann nicht nur eine Plantage, sondern etwa auch ein Schreckschussrevolver, diverse Messer und ein Teleskopschlagstock. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Der Tatverdächtige behauptete, er baue die Cannabispflanzen für den Eigenbedarf an.

Da der Beschuldigte bereits wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt ist und nichtausgeschlossen werden konnte, dass er Beweismittel vernichten könnte, wurde er vorläufig ins Polizeigewahrsam gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durfte er wieder gehen. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz. Die Ermittlungen dauern an.