„Camper des Jahres“: Gelsenkirchener verpasst Sieg hauchdünn

Gelsenkirchen. Ehepaar aus Gelsenkirchen landet im Bundesfinale des ADAC-Wettbewerbs „Camper des Jahres“ auf Platz zwei. Das mussten sie bei den Tests meistern.

Ein einziges Pünktchen hat am Ende zum Gesamtsieg gefehlt: Doch für Thomas Müller aus Gelsenkirchen-Beckhausen und seine Frau Michaela ist auch Platz zwei im ADAC-Wettbewerb „Camper des Jahres“ aller Ehren wert. „Wir sind total glücklich. Das war ein toller Tag. Und mit so einem guten Ergebnis hatten wir wirklich nicht gerechnet“, sagte Müller am Montag im Gespräch mit der WAZ.

Sieben Camper-Pärchen hatten sich für das Bundesfinale qualifiziert

Andrea Schmitz, die Vorsitzende des ADAC Nordrhein (l.), überreichte an das Gelsenkirchener Ehepaar Müller den Pokal und die Urkunde für Platz zwei im Wettbewerb „Camper des Jahres“. Foto: Tillmann / Messe Düsseldorf

Sieben Pärchen aus der gesamten Republik waren am Samstag im Rahmen des „Caravan Salons“ auf dem Messegelände in Düsseldorf an den Start gegangen. Sie hatten sich mit einem Erfolg im jeweiligen Wettbewerb auf Landesebene für das Bundesfinale qualifiziert. Und die NRW-Farben wurden durch das Ehepaar Müller vertreten. Von daher genossen die beiden in Düsseldorf eine Art Heimspiel. „Wir hatten durch die Nähe auch eine Art Fanclub mit dabei. Freunde und Verwandte haben uns vor Ort bestens unterstützt und angefeuert“, erzählte Müller, der im beruflichen Alltag in der Mobilfunkbranche arbeitet. ist.

In sechs Disziplinen mussten die sieben Finalisten ihre Camper-Qualitäten unter Beweis stellen, darunter waren auch drei Fahrübungen. Und dabei lauteten die entscheidenden Fragen: Wer kennt die Maße seines Wohnmobils am besten? Wer zeigt die höchste Fahrpräzision? Und wer lenkt sein Fahrzeug punktgenau auf den Stellplatz?

Die Sieger hatten am Ende ein einziges Pünktchen Vorsprung

So mussten die Finalisten zwei Stangen so eng aufstellen lassen, dass ihr Wohnmobil mit möglichst wenig Abstand noch hindurchpasst. „Das hat bei uns richtig gut geklappt“, bilanzierte Müller. Bei der zweiten Prüfung mussten die Camper mit dem Vorderrad exakt auf einem Klebezettel zum Stehen kommen. Und in der dritten Fahrdisziplin rangierten die Teilnehmer rückwärts auf einen imaginären Stellplatz.

Bei den drei anderen Prüfungen galt es etwa, Campingzubehör möglichst schnell und platzsparend in einer Kiste zu verstauen oder Wurfzelte auf- und abzubauen. Bei einer Quizrunde testete der ADAC zudem das Camping-Fachwissen der Teilnehmer. Ehepaar Müller kam am Ende auf 32 Punkte und musste nur René Wittwer und seiner Partnerin Brita Carlsen aus dem niedersächsischen Buchholz den Vortritt lassen, die 33 Zähler eroberten.

Die Camper sind auf dem Weg in den Urlaub auf Korsika

Als Preis für Platz zwei gab es einen Gutschein in Höhe von 2000 Euro für Caravan- und Wohnwagen-Zubehör. „Davon wollen wir uns einen Anhänger für das Wohnmobil holen, auf dem wir künftig unsere Fahrräder und einen Motorroller transportieren können“, erzählte Müller. Da waren die beiden übrigens schon wieder unterwegs – in Richtung ihres Urlaubsdomizils Korsika. Und das natürlich im Wohnmobil.

