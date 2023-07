Café Extrablatt Gelsenkirchen: Eröffnung verzögert sich

Das Café Extrablatt an der Arminstraße in der Gelsenkirchener Innenstadt bleibt weiterhin geschlossen. (Foto vom 30. Juni 2023)

Gelsenkirchen. Das Café Extrablatt in Gelsenkirchens City wurde plötzlich geschlossen. Eigentlich sollte es wieder geöffnet sein, nun steht ein neuer Termin.

Es gibt Neuigkeiten aus dem „Extrablatt“: Das beliebte Café in der Gelsenkirchener Innenstadt, das zum 22. Juni überraschend geschlossen wurde, sollte eigentlich am 10. Juli wieder geöffnet sein. Doch noch immer ist der Gastrobetrieb dicht. Via Instagram hat das Team jetzt einen neuen Eröffnungstermin angekündigt: den 7. August.

Café Extrablatt in Gelsenkirchen: Die Eröffnung verzögert sich weiter

Was ist der Grund für die Verzögerungen? Auch auf mehrmalige, telefonische und schriftliche Nachfrage der Redaktion gab die Firmenzentrale in Emsdetten bis zum Redaktionsschluss keine Antwort auf diese Frage.

Auf Instagram heißt es: „Auf Grund einer personellen Umstrukturierung aus persönlichen Gründen in Essen-Baldeneysee, Essen-Rüttenscheid und Gelsenkirchen wurden in dem Zuge auch die Betriebe optimiert und kurzzeitig geschlossen: Wir modernisieren die Räumlichkeiten und sanitären Anlagen, tauschen Elektrogeräte, es gibt einen neuen Anstrich, Böden werden ausgebessert und Möbel getauscht – weil wir einen Anspruch an ,das gewisse Extra’ haben, auch wenn es (leider) in eine gastronomische Hochphase fällt.“

Noch Ende Juni hing ein Aushang an der Tür des Betriebs: „Modernisierungspause – Aufgrund von Modernisierungs-Arbeiten haben wir vorerst geschlossen. Wir sind voraussichtlich am 10.07. wieder für euch da.“

Auch in Essen hatte die plötzliche Schließung der beiden Filialen für Aufmerksamkeit gesorgt. Mittlerweile ist das Extrablatt in Rüttenscheid seit dem 10. Juli wieder geöffnet, wegen eines Wasserschadens kam es bei den Arbeiten im Extrablatt am Baldeneysee zu Verzögerungen. Am 17. Juli soll dort nun voraussichtlich die Eröffnung sein.

