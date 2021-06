Blaulicht Bus-Notbremsung in Schalke: Mehrere Personen verletzt

Gelsenkirchen-Schalke. Bei einer Vollbremsung eines Linienbusses in Schalke haben sich mehrere Fahrgäste verletzt. Die Gelsenkirchener Polizei sucht einen Radfahrer.

Mehrere Fahrgäste haben sich am Mittwochmorgen (17. Juni) bei einer Notbremsung eines Busses in Gelsenkirchen-Schalke verletzt. Ein Biker soll den Busfahrer zum Bremsen gezwungen haben, hieß es von der Polizei.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Der Radfahrer kreuzte demnach gegen 7.25 Uhr an der Abzweigung Herzogstraße die Vorfahrtsstraße. Der Busfahrer musste daraufhin abrupt bremsen, um eine Kollision zu verhindern. Mehrere Fahrgäste stürzten, sechs verletzten sich leicht. Rettungskräfte versorgten die Personen zunächst vor Ort. Eine Mutter und ihre drei Kinder sowie eine 38-jährige Frau mussten jedoch zu weiteren ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, so die Polizei.

Notbremsung: Polizei Gelsenkirchen sucht einen Radfahrer

Der Fahrradfahrer habe dunkle gelockte Haare, trug eine Brille sowie ein weißes T-Shirt. Er war auf einem Mountainbike unterwegs und ging nach Aussage eines Zeugen zunächst in die Bäckerei an der Wilhelminenstraße, schräg gegenüber von der Herzogstraße, ehe er sich vom Unfallort entfernte.

Die Polizei bittet den Fahrradfahrer, sich zu melden. Auch Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang oder zum beteiligten Radfahrer machen können, sollen der Behörde unter den Rufnummern 0209 365 6250 oder 0209 365 2160 Hinweise geben.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen