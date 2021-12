Bundespolizei spürt Pärchen mit einem Kilo Amphetamin auf

Im Gelsenkirchener Hauptbahnhof wurde das verdächtige Pärchen von Bundespolizisten am späten Donnerstagabend aufgegriffen.

Gelsenkirchen. Bundespolizisten haben im Gelsenkirchener Hauptbahnhof ein verdächtiges Pärchen aufgehalten: Sie entdecken Drogen und verbotene Waffen.

Bundespolizisten haben am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr im Hauptbahnhof einen Mann und eine Frau (18 und 32) kontrolliert. Dabei fanden die Beamten in einem Rucksack mehr als einen Kilogramm an chemischen Drogen sowie ein verbotenes Einhandmesser.

Tests auf der Polizeiwache zeigen: Verdächtige Masse ist Amphetamin

Das Pärchen hatte sich schon zuvor einer Kontrolle durch die Polizei zu entziehen versucht, im Hauptbahnhof konnten sie von den Beamten dann aber gestoppt werden. In dem durchsuchten Rucksack fanden sie eine größere Menge einer weißen Masse. Auf der Wache der Bundespolizei ergaben mehrere Tests, dass es sich dabei um Amphetamine handelte.

Auch die beiden E-Scooter überprüften die Beamten: Hier stellte sich heraus, dass diese vor einem Monat als gestohlen gemeldet wurden. Die Bundespolizei leitete gegen das Duo mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz sowie wegen des Verdachtes der Hehlerei ein. Beide Personen wurden an die zuständige Polizei Gelsenkirchen übergeben.

