Bundespolizei nimmt drei Gelsenkirchener Serientäter fest

Die Bundespolizei hat drei Gelsenkirchener Serientäter gefasst. Vorwurf: 17 Aufbrüche von Ticketautomaten im Ruhrgebiet. Beute: 15.000 Euro.

Fast zwei Wochen fahndeten Beamte der Bundespolizei nach Automatenknackern, die im Ruhrgebiet reihenweise Fahrkartenautomaten aufgebrochen und rund 15.000 Euro Beute an Bargeld gemacht haben. Am Mittwoch klickten die Handschellen. Die drei mutmaßlichen Täter sind 18, 20 und 23 Jahre alt und kommen aus Gelsenkirchen.

Bundespolizisten ziehen ihre Waffen, als einer der Gelsenkirchener Diebe die Beamten mit Brechstange bedroht

„Die drei jungen Männer sind am Mittwochabend in Dortmund festgenommen worden“, sagte Hendric Bagert, Sprecher der Bundespolizei. An einem Fahrausweisautomaten in Dortmund-Somborn war zuvor gegen 22.30 Aufbruchsalarm ausgelöst worden. Weil die mutmaßlichen Täter bei ihren Beutezügen in der Vergangenheit „sehr schnell von einem Automaten zum nächstgelegenen eilten,“ so Bagert weiter, seien die Einsatzkräfte der Bundespolizei auch zu den umliegenden Bahnhöfen und Haltepunkten ausgeschwärmt.

Mit Erfolg. In Dortmund-Marten erwischten die Beamten die drei jungen Männer auf frischer Tat. Sie trugen noch Aufbruchswerkzeug mit sich. Bei der Festnahme drohte einer der drei Männer den Polizisten mit der Brechstange in der Hand. Darauf zückten die Beamten ihre Dienstwaffen und überzeugten die Gelsenkirchener, das Werkzeug doch besser hinzulegen.

Wohnungsdurchsuchungen in Gelsenkirchen - Beweismittel gesichert

Anschließend wurde das Diebes-Trio zur Vernehmung zur Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund gebracht. Kriminaltechniker sicherten in der Zwischenzeit die Spuren am Tatort. Am Donnerstagmorgen wurden zudem die Wohnungen der jungen Männer in Gelsenkirchen auf Anordnung des Amtsgerichts Essen durchsucht - auch hier wurden zahlreiche Beweismittel sichergestellt.

„Den drei Männern werden 17 Automatenaufbrüche zur Last gelegt. Dabei haben sie rund 15.000 Euro an Bargeld erbeutet“, sagte der Bundespolizei-Sprecher. Ihr Unwesen trieben sie in mehreren Revierstädten. „Unter anderem haben sie am Haltepunkt Essen-Stadtwald zugeschlagen oder am Stopp Gelsenkirchen-Zoo“, so Bagert.

Nach einer Nacht im Gewahrsam sind die drei mutmaßlichen Täter wieder auf freien Fuß gekommen. Weil sie einen festen Wohnsitz haben, blieb ihnen laut Bundespolizei Untersuchungshaft erspart.