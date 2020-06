Bund Gelsenkirchener Künstler zeigt diesmal „Panorama“

Die Gelsenkirchener Künstlerinnen Marion Mauß (links) und Sabine Leichner-Heuer laden zur Vernissage ins Atelier an der Bergmannstraße ein.

Ückendorf. Vernissage der Jahresschau ist am Sonntag im Domizil des Bundes Gelsenkirchener Künstler an der Bergmannstraße.

„Panorama“ lautet der Titel der Ausstellung des Bundes Gelsenkirchener Künstler. Zur Vernissage laden Sabine Leichner-Heuer und Marion Mauß am Sonntag, 7. Juni, von 11 bis 13 Uhr ein. Im Domizil des BGK an der Bergmannstraße 53 übernimmt Miriam Geier am Piano die musikalische Begleitung. Die Ausstellung wird bis zum 1. August zu sehen sein, wegen der Corona-Einschränkungen allerdings nur nach vorheriger Terminvereinbarung unter 0209 319 69 45 (Leichner-Heuer) oder 0209 179 16 99 (Mauß). Die Vernissage kann nur unter Beachtung der aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln besucht werden.