Für dieses Projekt fließen 290.000 Euro nach Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Buer In Gelsenkirchen freut man sich über Fördermittel vom Bund: Mit 290.000 Euro soll ein Energie-Projekt im Stadtnorden unterstützt werden.

Das Thema Wasserstoff spielt in Gelsenkirchen eine immer größere Rolle – jetzt soll die Forschung zu dem alternativen Energieträger noch weiter ausgebaut werden. Dafür gibt es Geld vom Bund: Mit rund 290.000 Euro fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung in den kommenden drei Jahren den Aufbau und Probelauf der „H2!Academy“ am IHK-Standort in Gelsenkirchen.

„Unser Ziel ist es, Fachkräfte im nördlichen Ruhrgebiet fit für die Wasserstofftransformation zu machen“, beschreibt Dr. Jochen Grütters, stellvertretender IHK-Hauptgeschäftsführer, die Aufgabe. Wasserstoff werde als Energieträger der Zukunft insbesondere für die Industrie eine zentrale Rolle auf dem Weg zur Klimaneutralität spielen, ist Grütters überzeugt.

Diese Partner sind an dem Gelsenkirchener Projekt beteiligt

„H2!Academy – Pilotierung und Aufbau einer H2-Aus-, Fort- und Weiterbildungsakademie“ lautet der vollständige Projekttitel. Partner der IHK sind die Westfälische Hochschule (WH) und die Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie (Fraunhofer IEG) in Bochum. Im Projekt werden zunächst die Bildungsbedarfe der Unternehmen erfasst und mithilfe des sogenannten „Bedarfsradars“ im zweiten Schritt passgenaue Weiterbildungsformate entwickelt und erprobt. „Wir wollen genau wissen, welche Kompetenzen im Bereich Wasserstoff schon heute, aber auch perspektivisch notwendig sind, um die H2-Transformation erfolgreich zu begleiten“, erläutert Sven Wolf, IHK-Geschäftsbereichsleiter Weiterbildung, den Projektansatz.

Das regional verortete Projekt soll bundesweit Spuren hinterlassen. „Die Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten sind langfristig darauf ausgelegt, neben der regionalen Stärkung auch einen bundeseinheitlich geprüften Fortbildungsabschluss ‘Industriemeister H2‘ zu etablieren“, erläutert Wolf. Von der Gründung der H2!Academy werde ein starkes Signal ausgehen, sind sich IHK-Standortleiter Grütters, Prof. Dr. Michael Brodmann von der WH und Tim Peil von der Fraunhofer IEG sicher. Das Förderprojekt werde den Bildungsstandort Gelsenkirchen stärken und auf das gesamte nördliche Ruhrgebiet ausstrahlen.

Die H2!Academy ist eingebunden in die Initiative „H2!Raum Mittelstand Ruhr 2030“, geleitet von der Westfälischen Hochschule sowie der Fraunhofer IEG. Ziel der Initiative ist, neue Formate für den Wissens-, Ideen- und Technologietransfer im Bereich der Analyse, Entwicklung und Erschließung der Anwendungspotenziale von Wasserstoffsystemen im Mittelstand zu konzipieren und zu erproben.

