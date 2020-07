Bürgerpreis der CDU Gelsenkirchen für „Warm durch die Nacht“

Sie packen an: Petra Bec und Tanja Adolphs packen regelmäßig Lebensmittel für „Warm durch die Nacht“ und bringen sie dahin, wo sie gebraucht werden. Der CDU-Bürgerpreis würdigt in diesem Jahr ihr Engagement.

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener CDU würdigt in diesem Jahr das Engagement der Aktiven von „Warm durch die Nacht“. Der Verein erhält den CDU-Bürgerpreis 2020.

Die CDU in Gelsenkirchen würdigt in diesem Jahr mit ihrem Bürgerpreis das Engagement der Aktiven von „Warm durch die Nacht e.V.“ (WDDN). Mit dem zum 29. Mal von der CDU-Kreispartei, der CDU-Ratsfraktion und der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) der CDU verliehenen Preis zeichnen die Christdemokraten in Gelsenkirchen herausragendes bürgerschaftliches Engagement aus.

Malte Stuckmann: Selbstloses Engagement, authentisch und verlässlich

Malte Stuckmann, OB-Kandidat der CDU bei der Kommunalwahl, ist vom selbstlosen und selbstverständlichen Engagement der Vereins-Aktiven mit Petra Bec an der Vereinsspitze begeistert: „Ich habe Petra Bec mehrmals getroffen. Sie und alle WDDN-Aktiven leben ihr Leitmotiv „Gelsenkirchen packt an“ authentisch, verlässlich, schon fast sechs Jahre.“ Wolfgang Heinberg, Vorsitzender der Ratsfraktion und der KPV: „Abends werden die Bollerwagen gepackt, bestückt mit allem, was Menschen, die auf der Straße leben oder bedürftig sind brauchen, um buchstäblich warm durch die Nacht zu kommen: Keine Showtime, sondern ehrliche Hilfe, ermöglicht durch die Begeisterung und den Willen zum Engagement und ermöglicht durch Spenden. Mehr bürgerschaftliches Engagement geht fast nicht. Unser CDU-Bürgerpreis ist eine Verneigung und Geste der Solidarität mit einer Initiative und ihren Aktiven, die Gelsenkirchen ein Stück lebens- und liebenswerter macht!“

Anpacken, wo Not ist und Hilfe gebraucht wird

Für Sascha Kurth, den Kreisvorsitzenden der CDU, ist WDDN ein Stück gelebte Solidarität in Gelsenkirchen: „WDDN ist ein starkes Stück Gelsenkirchen und steht seit 2014 für Werte, die unsere Gesellschaft und unsere Stadt ein Stück solidarischer, lebendiger und lebenswerter machen: Ehrenamtlich aktive Menschen, die dort ganz selbstverständlich anpacken, wo Not ist und Hilfe gebraucht wird!“

„Petra Bec ist eine großartige Persönlichkeit und wenn es so etwas gibt, ein Gesicht unserer Stadt. Sie nimmt die Menschen, die ihr begegnen, als das was sie sind: Menschen! Sie spricht von ihren Freundinnen und Freunden auf der Straße, sie bietet sich als Mensch mit Rat und Hilfe an – und alles ohne belehren zu wollen! Petra Bec und die WDDN-Aktiven leben Respekt!“, begründet die Jury ihre Entscheidung.

Preisverleihung in Gelsenkirchen am 7. August

Verliehen wird der mit einem Sachpreis im Wert von 1000 Euro verbundene Preis auch diesmal im Rahmen des Sommerempfangs der CDU-Gelsenkirchen. Diesmal coronabedingt allerdings nicht auf dem noch geschlossenen Hof Holz, sondern im Industrieclub Friedrich-Grillo, und zwar am 7. August. Die Laudatio hält Hendrik Wüst, Minister für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Der CDU-Bürgerpreis-Jury gehörten an: Wolfgang Heinberg, Sascha Kurth, Malte Stuckmann, Dr. Christina Totzeck und Bürgermeister Werner Wöll.